أحمد حسن يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

كشف الإعلامي احمد حسن كابتن منتخب مصر السابق ، مفاجأة بشأن إصابة لاعب خط الوسط إمام عاشور، بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤخرًا عقب تعرضه للإصابة خلال مشاركته مع الفريق أمام إنبي.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "خاص.. إمام عاشور يبدأ مرحلة التأهيل في الجيم بعد تلاشي التورم في الركبة واللاعب يسعى للحاق بلقاء المصري".

ويخضع إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف خلال الأيام المقبلة، من أجل تجهيزه للحاق بمواجهة المصري البورسعيدي في ختام منافسات الدوري الممتاز.

وتعرض اللاعب لإصابة خلال مشاركته في مباراة الأهلي الأخيرة أمام إنبي، حيث أثبت التشخيص المبدئي تعرضه لكدمة قوية في الركبة، تسببت في شعوره بآلام شديدة عقب اللقاء.

ويواجه النادي الأهلي فريق المصري البورسعيدي في الثامنة مساء يوم الأربعاء بعد المقبل، على ملعب الجيش ببرج العرب، في الإسكندرية، لحساب منافسات الدوري الممتاز.