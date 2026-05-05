الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سعر شيفروليه تاهو موديل 2026 في السوق السعودي

صبري طلبه

تعد السيارة شيفروليه تاهو واحدة من اشهر الإصدارات المقدمة من العلامة الأمريكية في العالم، وتعزز السيارة من تواجدها في السوق السعودي، حيث تنطلق ضمن موديلات 2026، مع التصميم الرياضي من فئة الـ SUV متعددة الاستخدام.

محرك شيفروليه تاهو 2026

تعتمد السيارة شيفروليه تاهو 2026 على محرك ثماني الأسطوانات بسعة 5.3 لتر، ويولد هذا المحرك قوة تصل إلى 355 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 518 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات، مع نظام دفع خلفي، بينما تسجل معدلات استهلاك الوقود نحو 9.8 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 91 لترًا.

شيفروليه تاهو 2026 وأنظمة الأمان 

تضم شيفروليه تاهو 2026 مجموعة من أنظمة السلامة التي تستهدف تعزيز الحماية أثناء القيادة، حيث تأتي مزودة بوسائد هوائية أمامية وجانبية، إلى جانب تقنيات مساعدة مثل مراقبة النقطة العمياء وتحذير حركة المرور الخلفية، كما تشمل الأنظمة مكابح مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني لقوة الكبح.

وتوفر السيارة كذلك نظام التحكم في الثبات والجر، حساسات ركن أمامية وخلفية، مع كاميرا للرؤية الخلفية، بالإضافة إلى أنظمة متقدمة مثل التحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ الذاتية، وأنظمة الحفاظ على المسار.

مقصورة شيفروليه تاهو 2026 

تأتي السيارة شيفروليه تاهو 2026 بشاشة معلومات وترفيه كبيرة بقياس 17.7 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تتوفر شاشة عدادات رقمية بقياس 11 بوصة، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف. 

ويشمل تجهيز مقصورة شيفروليه تاهو 2026 مقعد سائق قابل للتعديل الكهربائي مع خاصية الذاكرة، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي مزود بفتحات للصفين الثاني والثالث، إضافة إلى تجهيزات أساسية مثل النوافذ الكهربائية والقفل المركزي.  

أبعاد شيفروليه تاهو 2026 

تعكس أبعاد السيارة طبيعتها كسيارة عائلية رياضية، حيث يبلغ طولها 5,351 مم، وعرضها 2,370 مم، مع ارتفاع يصل إلى 1,927 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 3,071 مم، ويصل وزن السيارة بدون ركاب إلى 2,702 كجم.

سعر السيارة شيفروليه تاهو موديل 2026 في السوق السعودي

تقدم شيفروليه تاهو موديل 2026 بسعر يبدأ من 264,700 ريال سعودي.

سي ليون 08 .. رهان صيني يعيد تشكيل سوق السيارات الكهربائية

