بالصور

بدل البنزين .. أول محطة شحن سيارات كهربائية للأطفال في الحدائق والغرف

عزة عاطف

في خطوة تعكس التحولات الكبرى في عالم المحركات لعام 2026، قررت شركة "ليتل تايكس" تحديث تجربة قيادة السيارات للصغار عبر إطلاق محطة شحن كهربائية تفاعلية لسيارتها الأسطورية "كوزي كوب" (Cozy Coupe). 

ومع تجاوز أسعار البنزين حاجز الـ 4.50 دولارات للجالون عالميًا، أصبح مشهد مضخة الوقود البلاستيكية التقليدية يبدو "قديمًا" نوعًا ما، مما دفع الشركة لتقديم الشاحن الجديد كملحق اختياري يسمح للأطفال بمحاكاة ذويهم في التحول نحو الطاقة الخضراء. 

وتعد سيارة كوزي كوب واحدةً من أكثر المركبات انتشاراً في العالم بمبيعات تجاوزت 25 مليون وحدة منذ عام 1979، لتبدأ الآن فصلاً جديدًا من المحاكاة "الذكية" للواقع المستدام.

تقنيات تفاعلية ومؤثرات صوتية لشحن سيارة "كوزي كوب" في عام 2026

تعمل وحدة الشحن الكهربائي "Cozy E-Charging Station" كجهاز تفاعلي كامل، حيث تضم كابلاً وقابسًا صُمما خصيصاً ليتناسبا مع منافذ الوقود الموجودة في كافة طرازات كوزي كوب الحالية. 

وعند الضغط على زر التشغيل، يتم تفعيل سلسلة من المؤثرات الضوئية والأصوات الإلكترونية التي تحاكي عملية الشحن السريع بجهد "عالي". وتعمل المحطة بالبطاريات، مما يجعلها مثاليةً للعب في الهواء الطلق والحدائق، لتوفر تجربةً تعليميةً ممتعةً للأطفال من عمر 18 شهرًا وحتى 5 سنوات، بعيدًا عن تعقيدات الشحن الحقيقية لعام 2026.

أسعار تنافسية وتوافق كامل مع أساطيل السيارات القديمة بحلول عام 2027

يبلغ سعر شاحن "كوزي" الكهربائي حوالي 32.99 دولارًا أمريكيًا (ما يعادل 124 ريالاً سعوديًا تقريبًا)، وهو سعر يزيد "قليلاً" عن مضخة البنزين التقليدية البالغ سعرها 29.99 دولارًا. 

والميزة الأبرز في هذا التحول هي عدم حاجة الأطفال لشراء سيارة جديدة، حيث يتوافق الشاحن مع كافة النسخ القديمة والجديدة من السيارة. 

ومع استمرار اللعب في عام 2027، يظل الصغار في مأمن من "قلق المدى"، حيث تعتمد الدورة الحركية للسيارة على أرجلهم الصغيرة، والتي ستستمر في العمل طالما حصل السائق الصغير على قسط كافٍ من الراحة والطعام.

