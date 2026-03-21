لو أكلت رنجة وفسيخ.. وصفات تريح المعدة في ثاني يوم العيد

لا يكتمل عيد الفطر في كثير من البيوت المصرية دون تناول الرنجة والفسيخ، لكن الإفراط في هذه الأطعمة المالحة قد يسبب مشكلات صحية مزعجة، مثل الانتفاخ، العطش الشديد، واحتباس السوائل. لذلك، يأتي اليوم الثاني للعيد كفرصة مهمة لتخفيف العبء عن الجسم ومساعدة الجهاز الهضمي على التعافي.

في هذا المقال، نقدم لك مجموعة من الأكلات والوصفات التي تساعد على تهدئة المعدة والتخلص من آثار الملوحة الزائدة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

أولًا: سلطة الليمون والخضار

الملح الزائد في الفسيخ والرنجة يجعل الجسم في حاجة إلى عناصر تساعد على التوازن، وهنا يأتي دور السلطة الغنية بالخضروات.

إضافة الليمون تلعب دورًا مهمًا في تحسين الهضم وتقليل الإحساس بالثقل، كما تساعد على تقليل تأثير الصوديوم في الجسم.

ثانيًا: الزبادي بالخيار.. تهدئة فورية

الزبادي من أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها بعد الأكلات المالحة، حيث يساعد على ترطيب الجسم وتحسين الهضم.

إضافة الخيار يزيد من فوائده، خاصة في تقليل الشعور بالعطش وتهدئة المعدة.

ثالثًا: شوربة خفيفة بدون دهون

تناول شوربة خفيفة يساعد الجسم على استعادة توازنه، خاصة إذا كانت قليلة الملح وخالية من الدهون الثقيلة.

يمكن الاعتماد على شوربة الخضار أو شوربة العدس الخفيفة، حيث تمد الجسم بالعناصر الغذائية دون إرهاق المعدة.

رابعًا: الفراخ المشوية أو المسلوقة

بعد تناول الفسيخ، من الأفضل الابتعاد عن الأطعمة الدسمة، واستبدالها ببروتين خفيف مثل الفراخ المشوية.

هذه الوجبة تمنحك طاقة دون أن تزيد من الشعور بالامتلاء أو العطش.

خامسًا: الفواكه الغنية بالماء

الفواكه مثل البطيخ والبرتقال تساعد على ترطيب الجسم والتخلص من الأملاح الزائدة.

كما أنها تمنح إحساسًا بالانتعاش، وهو ما يحتاجه الجسم بعد تناول أطعمة مالحة.

سادسًا: أكلات بسيطة بدون ملح زائد

يفضل في اليوم الثاني تقليل الملح في الطعام، والاعتماد على أكلات بسيطة مثل الأرز الأبيض أو المكرونة بصوص خفيف.

هذا يساعد الجسم على استعادة توازنه بشكل تدريجي.

نصائح مهمة بعد تناول الفسيخ والرنجة

