قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البديل المحتمل لـ محمد صلاح حال غيابه أمام السعودية وإسبانيا
خبير لوائح يكشف مفاجأة مدوية بشأن قرار إيقاف قيد الزمالك الـ 13
صدمة لـ توروب قبل مباراة الأهلي والترجي التونسي.. ماذا حدث؟
فضل صلاة الفجر في وقتها.. 19 سببا يجعلك لا تؤخرها في ثاني أيام العيد
لو أكلت رنجة وفسيخ.. وصفات تريح المعدة في ثاني يوم العيد
تحفة ميكانيكية نادرة.. بوجاتي تكشف عن فيرون FKP Hommage بقوة خارقة
مفاجأة.. موقف ناصر منسي من تمديد تعاقده مع الزمالك
أسرة محترمة وأصحاب ابني.. ياسمين الخطيب تدافع عن الذين رموا مياه على المصلين فى النزهة
ممدوح عباس: الزمالك عشقي وأرض أكتوبر على رأس أولوياتي
عراقجي: إيران مستعدة للسماح بعبور السفن اليابانية مضيق هرمز
الوضع صعب جدا.. خالد الغندور يصدم جماهير الزمالك بشأن أزمة القيد
اغفر كل ذنوبك عند سماع أذان فجر ثاني أيام العيد بـ3 كلمات.. لا تفوتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لو أكلت رنجة وفسيخ.. وصفات تريح المعدة في ثاني يوم العيد

وصفات تريح المعدة بعد تناول الرنجة والفسيخ
وصفات تريح المعدة بعد تناول الرنجة والفسيخ
أسماء عبد الحفيظ

لا يكتمل عيد الفطر في كثير من البيوت المصرية دون تناول الرنجة والفسيخ، لكن الإفراط في هذه الأطعمة المالحة قد يسبب مشكلات صحية مزعجة، مثل الانتفاخ، العطش الشديد، واحتباس السوائل. لذلك، يأتي اليوم الثاني للعيد كفرصة مهمة لتخفيف العبء عن الجسم ومساعدة الجهاز الهضمي على التعافي.

وصفات تريح المعدة بعد تناول الرنجة والفسيخ
 

وصفات تريح المعدة بعد تناول الرنجة والفسيخ

في هذا المقال، نقدم لك مجموعة من الأكلات والوصفات التي تساعد على تهدئة المعدة والتخلص من آثار الملوحة الزائدة،  بحسب ما نشره موقع هيلثي.

أولًا: سلطة الليمون والخضار

الملح الزائد في الفسيخ والرنجة يجعل الجسم في حاجة إلى عناصر تساعد على التوازن، وهنا يأتي دور السلطة الغنية بالخضروات.

إضافة الليمون تلعب دورًا مهمًا في تحسين الهضم وتقليل الإحساس بالثقل، كما تساعد على تقليل تأثير الصوديوم في الجسم.

 ثانيًا: الزبادي بالخيار.. تهدئة فورية

وصفات تريح المعدة بعد تناول الرنجة والفسيخ

الزبادي من أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها بعد الأكلات المالحة، حيث يساعد على ترطيب الجسم وتحسين الهضم.

إضافة الخيار يزيد من فوائده، خاصة في تقليل الشعور بالعطش وتهدئة المعدة.

 ثالثًا: شوربة خفيفة بدون دهون

تناول شوربة خفيفة يساعد الجسم على استعادة توازنه، خاصة إذا كانت قليلة الملح وخالية من الدهون الثقيلة.

يمكن الاعتماد على شوربة الخضار أو شوربة العدس الخفيفة، حيث تمد الجسم بالعناصر الغذائية دون إرهاق المعدة.

وصفات تريح المعدة بعد تناول الرنجة والفسيخ

 رابعًا: الفراخ المشوية أو المسلوقة

بعد تناول الفسيخ، من الأفضل الابتعاد عن الأطعمة الدسمة، واستبدالها ببروتين خفيف مثل الفراخ المشوية.

هذه الوجبة تمنحك طاقة دون أن تزيد من الشعور بالامتلاء أو العطش.

 خامسًا: الفواكه الغنية بالماء

الفواكه مثل البطيخ والبرتقال تساعد على ترطيب الجسم والتخلص من الأملاح الزائدة.

كما أنها تمنح إحساسًا بالانتعاش، وهو ما يحتاجه الجسم بعد تناول أطعمة مالحة.

وصفات تريح المعدة بعد تناول الرنجة والفسيخ

 سادسًا: أكلات بسيطة بدون ملح زائد

يفضل في اليوم الثاني تقليل الملح في الطعام، والاعتماد على أكلات بسيطة مثل الأرز الأبيض أو المكرونة بصوص خفيف.

هذا يساعد الجسم على استعادة توازنه بشكل تدريجي.

 نصائح مهمة بعد تناول الفسيخ والرنجة

وصفات تريح المعدة بعد تناول الرنجة والفسيخ
  • شرب كميات كبيرة من الماء
  • تناول عصير الليمون الطازج
  • تجنب إضافة ملح زائد للطعام
  • الابتعاد عن المشروبات الغازية
  • تناول الخضروات بكثرة
