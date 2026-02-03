الروبية الهندية تسجل أكبر مكاسبها منذ أكثر من 3 سنوات بعد اتفاق مع أمريكا

سجلت الروبية الهندية أقوى مكاسبها اليومية منذ أكثر من 3 سنوات، فيما قفزت الأسهم الهندية بأكبر وتيرة لها منذ عام 2021، عقب قرار الولايات المتحدة خفض الرسوم الجمركية على السلع الهندية بشكل حاد، ما عزز شهية المستثمرين تجاه الأصول في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

وقفز مؤشر إن إس إي نيفتي 50 (NSE Nifty 50) بما يصل إلى 5%، بينما ارتفعت العملة المحلية بنسبة 1.2% إلى 90.4600 روبية للدولار، خلال تعاملات اليوم /الثلاثاء/، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفض التعريفة الجمركية البالغة 25% على السلع الهندية إلى 18%.

وذكر مسؤولون مطلعون على الملف وفق ما نقلته وكالة (بلومبرج) الأمريكية، أن ترامب قرر أيضاً إلغاء الرسوم الإضافية البالغة 25% التي كان قد فرضها على السلع الهندية رداً على قيام نيودلهي بشراء النفط الخام من روسيا، في خطوة اعتُبرت انفراجة مهمة في العلاقات التجارية بين البلدين.

ووفر هذا الاتفاق دعماً حيوياً للروبية، التي كانت أسوأ العملات الآسيوية أداءً في يناير، في ظل مواصلة صناديق الاستثمار العالمية عمليات البيع المكثفة للأسهم الهندية مع بداية العام الجديد.

ومع إزالة أحد أبرز عوامل الضغط على الأسواق، باتت الأسهم الهندية مهيأة لتقليص فجوة الأداء الضعيف مقارنة بنظيراتها الإقليمية.

وقال ميثول كوتيشا رئيس استراتيجيات العملات الآسيوية والاقتصادات الناشئة في بنك باركليز بي إل سي: "الاتفاق يوفر أخيراً قدراً من الارتياح للروبية وللأسواق الهندية بشكل عام، وسيكون من المهم متابعة ما إذا كان هذا التطور سينعكس على تدفقات الاستثمار الأجنبي في الأسهم، والتي كانت سلبية للغاية خلال الأشهر الماضية".

وفي السياق ذاته، أشارت شركة إتش دي إف سي للأوراق المالية (HDFC Securities Ltd) إلى أن الروبية قد تعود لاختبار مستوى 90 روبية للدولار على المدى القريب، غير أن بنك أستراليا ونيوزيلندا حذر من أن العامل الحاسم سيتمثل في المستويات التي قد يتدخل عندها بنك الاحتياطي الهندي لشراء الدولار وإعادة بناء احتياطياته من النقد الأجنبي.