البديل المحتمل لـ محمد صلاح حال غيابه أمام السعودية وإسبانيا

بدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، التفكير في خياراته قبل انطلاق المعسكر المقبل، خاصة في ظل احتمالية غياب محمد صلاح عن مباراتي السعودية وإسبانيا الوديتين.

يأتي هذا ضمن استعدادات المنتخب لمنافسات كأس العالم، حيث يسعى الجهاز الفني لضمان جاهزية الفريق وعدم التأثر بأي غيابات مفاجئة.

البديل المحتمل لـ محمد صلاح

في حال تأكد غياب صلاح، يدرس الجهاز الفني الاعتماد على هيثم حسن لاعب أوفييدو الإسباني، الذي يمتلك القدرة على اللعب في مركز الجناح الأيمن، نفس مركز صلاح. ويُعد هيثم حسن أحد اللاعبين الشباب الذين يمكن أن يقدموا الإضافة للفريق في المباريات الودية، كما يسعى الجهاز الفني لاستغلال مهاراته الهجومية لتعويض غياب نجم ليفربول.

التنسيق الطبي مع ليفربول

يتواصل الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا بشكل مستمر مع الطاقم الطبي لنادي ليفربول الإنجليزي، لمتابعة تفاصيل إصابة محمد صلاح.

متابعة الجهاز الفني لحالة اللاعب

كلف حسام حسن الجهاز الطبي بمتابعة حالة صلاح بشكل دقيق، ومراجعة أي مستجدات مع ناديه الإنجليزي، لضمان اتخاذ القرار الأنسب بشأن مشاركته. ويهدف الجهاز الفني إلى الوصول لتقييم شامل لحالة اللاعب قبل تحديد مشاركته في المباراتين الوديتين، بما يضمن سلامته وعدم التعرض لأي مضاعفات.

الاستعداد للمباراتين الوديتين

يستعد منتخب مصر لخوض مباراتين وديتين أمام السعودية وإسبانيا يومي 27 و31 مارس، ضمن برنامج التحضيرات لكأس العالم. ومن المتوقع أن يكون تشكيل المنتخب مرنًا، مع إمكانية تعديل الخطة الهجومية بحسب جاهزية اللاعبين الأساسيين، وعلى رأسهم محمد صلاح