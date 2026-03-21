ممدوح عباس: الزمالك عشقي وأرض أكتوبر على رأس أولوياتي

أكد ممدوح عباس الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، أن علاقته بالقلعة البيضاء تتجاوز حدود الانتماء، مشددا على أنه سيظل دائما خادما للنادي الذي كان سببًا في جماهيريته.

وكتب ممدوح عباس فى تغريدة له عبر حسابه علي منصة إكس: “نادي الزمالك عشقي وحبي ولا أستطيع أن أنكر من صنع شعبيتي هو نادي الزمالك وسأبقى دائمًا خادمًا وطوعًا له”.

وواصل: "أعتقد أن قضايا نادي الزمالك وخاصة إعادة أرض أكتوبر ستكون هي المهمة الرئيسية لي وهي استجابة السلطات المسؤولة في إعادة الحق والحق فقط ولن نقبل برد فعل "اجعل أذناك ودن من طين وودن من عجين" فالحق مطلب رئيسي.

يستعد الزمالك لمواجهته الهامة والمرتقبة والحاسمة أمام أوتوهو بطل الكونغو برازافيل في إياب دور الثمانية بالبطولة الكونفدرالية والمقرر إقامتها الأحد 22 مارس الجاري.

وتعادل فريق الزمالك مع أوتوهو بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد ألفونس ماسامبا ديبات، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن يقام لقاء العودة يوم 22 مارس الجاري على ستاد القاهرة الدولي.