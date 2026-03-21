البديل المحتمل لـ محمد صلاح حال غيابه أمام السعودية وإسبانيا
خبير لوائح يكشف مفاجأة مدوية بشأن قرار إيقاف قيد الزمالك الـ 13
صدمة لـ توروب قبل مباراة الأهلي والترجي التونسي.. ماذا حدث؟
فضل صلاة الفجر في وقتها.. 19 سببا يجعلك لا تؤخرها في ثاني أيام العيد
لو أكلت رنجة وفسيخ.. وصفات تريح المعدة في ثاني يوم العيد
تحفة ميكانيكية نادرة.. بوجاتي تكشف عن فيرون FKP Hommage بقوة خارقة
مفاجأة.. موقف ناصر منسي من تمديد تعاقده مع الزمالك
أسرة محترمة وأصحاب ابني.. ياسمين الخطيب تدافع عن الذين رموا مياه على المصلين فى النزهة
ممدوح عباس: الزمالك عشقي وأرض أكتوبر على رأس أولوياتي
عراقجي: إيران مستعدة للسماح بعبور السفن اليابانية مضيق هرمز
الوضع صعب جدا.. خالد الغندور يصدم جماهير الزمالك بشأن أزمة القيد
اغفر كل ذنوبك عند سماع أذان فجر ثاني أيام العيد بـ3 كلمات.. لا تفوتها
إلهام أبو الفتح
فضل صلاة الفجر في وقتها.. 19 سببا يجعلك لا تؤخرها في ثاني أيام العيد

لعل فضل صلاة الفجر في وقتها يعد من الأمور التي يبحث عنها الجميع ، خاصة وأن صلاة الفجر هي أولى صلوات النهار المكتوبة، والتي ورد الحث عليها في كثير من نصوص الكتاب والسُنة النبوية الشريفة، وهو ما يشير إلى أن فضل صلاة الفجر في وقتها عظيم، فيما يتهاون فيها الكثير وتشغلهم الحياة ومغرياتها ومستجداتها فيضيعون فضل صلاة الفجر في وقتها بدلاً من اغتنامها، ومن هنا تنبع أهمي معرفة فضل صلاة الفجر في وقتها لعله يكون حافزًا للحفاظ عليها.

فضل صلاة الفجر في وقتها

1. من فضل صلاة الفجر في وقتها أنها تجلب الرزق الواسع يقول عليه الصلاة والسلام: «اللهم بارِكْ لأمتي في بكورها، وكان إذا بعث سَرِيَّةً أو جيشًا بعثهم أولَ النهارِ، قال : وكان صخرٌ تاجرًا فكان يبعثُ في تجارتِه أولَ النهارِ فأثْرَى وكثُرَ مالُه».
2. تطرح البركة في الرزق.
3. طيب النفس وصفائها.
4. حصد الحسنات صلاة الفجر في وقتها وفي جماعة لها فضل وثواب عظيم كما أنها من أسباب تحصيل الأجر الجزيل العظيم.
5. الحفظ في ذمّة الله، فهو ضمان الله -سبحانه وتعالى- وأمانه وعهده، وليس لأحدٍ أن يتعرّض للمصلّي بسوء.
6. شهادة الملائكة له وتشريف من الملائكة برفع أسماء من صلّى الفجر لله عز وجل.
7. دعاء الملائكة واستغفارها لمن يصلي الفجر.
8. أجر قيام الليل فصلاة الفجر تعدل قيام ليلة كاملة.
9. دخول الجنة لمن يصلّي الفجر، يقول عليه الصلاة والسلام: (مَن صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ).
10. أجر حجة وعمرة .
11. صلاة الفجر تجعل الإنسان فى ذمه لله طوال اليوم.
12. رؤية الله سبحانه وتعالى فصلاة الفجر لها في الإسلام مكانةٌ عظيمةٌ؛ فهي من أهمّ الصلوات المكتوبة وأقربها إلى رب العزة تبارك وتعالى، فـ صلاة الفجر تُظهر قُرب المسلم من خالقه؛ حين يقوم وينهضُ من نومه في وقت الفجر «وهو وقت يكون الناس فيه نيامًا»، فيقوم ويتوضّأ ويَخرج في هذا الوقت في ظُلمةِ الليل متجاوزًا برد الشتاء وحر الصيف؛ ليُطيع الله تعالى، وليقوم بما أمره به ربُّ العزة تبارك وتعالى من صلاة الفجر .
13. هي خير من الدنيا وما فيها إذا التزم المسلم بها؛ وذلك لِعِظَم فضلها وأجرها عند الله سبحانه وتعالى، فقد وَرَدَ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «ركعَتا الفَجْرِ خَيرٌ مِنَ الدُنيا وما فيْها ».
14. صلاة الفجر في جماعة أنها النّور التّام للعبد المسلم المؤمن يوم القيامة، وهذا الفضل والأجر لمن يشهد صلاة الفجر مع الجماعة، فقد جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «بشّرِ المَشائيْنَ فيْ الظُلمِ إلى المَسَاجدِ بالنُور التّامِ يومَ القيْامَة».
15. صلاة الفجر تجعل المسلم بحماية الله ورعايته، فقد رُوِيَ عن النبيّ -عليه الصّلاة والسّلام- أنه قال: «مَنْ صَلّى الصُبحَ فَهوَ فيْ ذِمَة الله».
16. صلاة الفجر من أسباب النّجاة من النّار.
17. فيها البشارة بدخول الجنّة؛ فقد ورد عن النبي -صلّى الله عليه وسلّم- أنه قال:«مَن صلَّى البردَينِ دخَل الجنةَ»، متفق عليه، والمقصود بالبردين هنا هما صلاتي الصّبح والعصر، وقد ثبت الترغيب في أن يؤدّي المسلم صلاة الصّبح في جماعة.
18. أنها ضمانُ للمسلم -بالتزامه بـ صلاة الفجر - بقاءه في صفّ الإيمان والأمن من النفاق.
19. صلاة الفجر تقي من عذاب الله وغضبه وعقابه.
20. الدعاء بعدها مستجاب.

صلاة الفجر

تعد صلاة الفجر  هي أوّل الصلوات الخمس المفروضات على جميع المسلمين، وهي صلاة جهرية تتكوّن من ركعتين مفروضة وركعتين سنة قبلها وتسمّى سنة الفجر أو ركعتا الفجر وهي سنة مؤكّدة واظب عليها الرسول - صلى الله عليه وسلم-.

 وقد سُمّيت صلاة الفجر بهذا الاسم نسبةً إلى وقتها من الصبح الذي ينجلي فيه الظلام وينتشر الضوء في جميع الآفاق فقد سٌمّي فجرًا لانفجار الضوء وزوال العتمة والليل.

حكم صلاة الفجر

جاء فيه أن صلاة الفجر فرض عَين على كل مسلم ومسلمة ذكرًا كان أو أنثى بالغًا عاقلًا؛ دَلّ على ذلك ما جاء في الكتاب من آيات وفي السنّة من أحاديث كثيرة تدل على حكم صلاة الفجر وأنّها فرض عين، قال الله- تعالى-: «فَأقيمُوا الصَلاةَ إنَّ الصَلاةَ كَانتْ عَلى المُؤمنينَ كِتابًا مَوقوتًا»، وقال الرسول -عليه الصّلاة والسّلام-: «بُنيَ الإسلام على خمس؛ شهادة أنْ لا إله إلا الله وأن محمدًا عبدُه ورسوله، وإقام الصّلاة، وإيتاء الزّكاة، وحج البيت، وصوم رمضان».

آخر موعد لصلاة الفجر حاضر

ورد أنّ مَن يُصلّي الفجر يُجاهِد النفس جهادًا عظيمًا لينتصر على لذّة النوم والراحة، فيضطرّ لقطع النوم والراحة وأداء ما فرض الله تبارك وتعالى عليه ابتغاءً لمَرضاته تعالى، وطلبًا لمحبّته ومغفرته ورحمته وطمعًا بجنته، لذا كان أداء صلاة الفجر الحدّ الفاصل بين الإيمان والنفاق.

وجاء أن أول وقتها: طلوع الفجر الثاني، وآخره: إلى طلوع الشمس، وبين هذين ستة أوقات، أولها وقت فضيلة : وهو أول الوقت وبمقدار ما يستعد ويصلي أربع ركعات، وثانيها وقت اختيار : ويمتد إلى الإسفار أي الإضاءة ، وثالثها وقت جواز بلا كراهة : ويمتد إلى الحمرة.

وورد عن آخر موعد لصلاة الفجر حاضر : ورابعها وقت جواز بكراهة : إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها، خامسها وقت ضرورة : وهو ما إذا زالت الموانع وبقي من الوقت قدر تكبيرة الإحرام فأكثر، وسادسها وقت حرمة : وهو تأخيرها إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها وليس لها وقت عذر لأنها لا تجمع مع غيرها لا تقديمًا ولا تأخيرًا.

إيران والإمارات

غادروا فورا .. إيران تصدر تحذيرا عاجلا لسكان رأس الخيمة في الإمارات

تحليق تاريخي

تحليق تاريخي.. بريطانيا تكشف عن أكبر عملية جوية منذ 15 عاما فوق 4 دول عربية

صورة أرشيفية

التعليم تنفي تغيير نظام وجداول امتحانات شهر مارس لـ4 و5 و6 ابتدائي

صورة أرشيفية

موعد عودة الدراسة بعد عيد الفطر في المدارس .. التعليم تحسم الجدل

الجيش الأمريكي

ساعة الصفر تقترب.. الجيش الأمريكي يستعد لغزو بري محتمل لإيران

الأهلي

بجانب عقوبة الـ كاف.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي في أبطال أفريقيا

حريق

أسطوانة غاز هيليوم .. قرار عاجل بشأن انفجار في مول تجاري بدمياط

لماذا قد يكون الشاي باللبن مع كحك العيد غير صحي؟

تحذير من الشاي باللبن مع كحك العيد.. أضرار ونصائح لتناوله بشكل صحي

ترشيحاتنا

وزير المالية

موعد تنفيذ مزايا الضريبة العقارية الجديدة.. تفاصيل

سعر العملات الأجنبية

في أول أيام العيد.. الدولار والجنيه الإسترليني ثابتان داخل السوق الرسمية مساء اليوم

وزير المالية

المالية: رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه

بالصور

لو أكلت رنجة وفسيخ.. وصفات تريح المعدة في ثاني يوم العيد

وصفات تريح المعدة بعد تناول الرنجة والفسيخ
وصفات تريح المعدة بعد تناول الرنجة والفسيخ
وصفات تريح المعدة بعد تناول الرنجة والفسيخ

تحفة ميكانيكية نادرة.. بوجاتي تكشف عن فيرون FKP Hommage بقوة خارقة

فيرون FKP Hommage
فيرون FKP Hommage
فيرون FKP Hommage

حيل عبقرية تخلصك من رائحة الرنجة والفسيخ في البيت فورًا

حيل عبقرية تخلصك من رائحة الرنجة والفسيخ في البيت فورًا
حيل عبقرية تخلصك من رائحة الرنجة والفسيخ في البيت فورًا
حيل عبقرية تخلصك من رائحة الرنجة والفسيخ في البيت فورًا

التصميم النهائي.. ظهور ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات بقوة 1000 حصان.. شاهد

ريد بول ‏RB17‎‏
ريد بول ‏RB17‎‏
ريد بول ‏RB17‎‏

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد