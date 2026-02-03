يورونيوز: روما تفرض رسوم دخول لمكافحة الازدحام السياحي في نافورة "تريفي"

قررن السلطات الإيطالية، فرض رسوم دخول بقيمة 2 يورو، لمكافحة الازدحام السياحي في نافورة "تريفي" ، حيث يتعين على السياح الذين يزورون هذه النافورة الشهيرة في العاصمة (روما) دفع هذه الرسوم للوصول إلى أحد أشهر معالم العالم.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية - في نشرتها الفرنسية اليوم الثلاثاء ، أن مدينة (روما) طبقت نظام تسعير جديد للمساعدة في جمع التبرعات والحد من الازدحام عند أحد أشهر المعالم الأثرية في العالم، ولم يبد على السياح الأوائل الذين مروا عبر نقطة تفتيش التذاكر الجديدة أي انزعاج، مشيرين إلى أنها مبلغ زهيد مقابل الوصول إلى النافورة التاريخية، التي اشتهرت بفضل فيلم فيديريكو فيليني "الحياة الحلوة".

من جابنه، قال "إلهان مصباح" سائح مغربي: "في السابق، كانت هناك صعوبة في الوصول إلى النافورة.. كانت دائما مزدحمة للغاية.. الآن أصبح الأمر سهلا للغاية.. يمكننا التقاط الصور ونشعر بالراحة، فضلا عن أن 2 يورو مبلغ زهيد".

وفرضت "ضريبة تريفي" بالتزامن مع ضريبة جديدة قدرها 5 يورو على تذاكر دخول بعض متاحف المدينة.. وفي جميع الأحوال، يعفى سكان (روما) من هذه الرسوم، وستمكن الإيرادات الإضافية المدينة من زيادة عدد المتاحف المجانية للمقيمين المسجلين.

وتعد هذه المبادرة جزءا من جهود المدينة الخالدة، لإدارة تدفقات السياح في جزء مزدحم بشكل خاص من المدينة، وتحسين التجربة وتعويض تكاليف الصيانة المرتبطة بالحفاظ على التراث الثقافي الكامل للمدينة التاريخية.

وتقدر السلطات الإيطالية، أن نافورة "تريفي" وحدها قادرة على جلب نحو 5ر6 مليون يورو كإيرادات إضافية للمدينة سنويا.

وقررت المدينة فرض هذه الرسوم بعد نجاح تجربة استمرت عاما كاملا، حيث تم خلالها تنظيم عدد الزوار المسموح لهم بالتواجد على الحافة الأمامية للحوض، وذلك من خلال تخصيص مسارات وممرات للدخول والخروج.

بدوه، قال "أليساندرو أونوراتو" مفوض السياحة في روما ، إن "السياح صدموا عندما علموا أن مدينة روما تفرض رسوما قدرها 2 يورو فقط لزيارة موقع بهذا المستوى.. أعتقد أنه لو كانت نافورة تريفي في نيويورك، لكانوا طلبوا 100 دولار على الأقل".

وتتبع هذه الرسوم نظاما مشابها لنظام تذاكر البانثيون في روما، وضريبة الرحلات اليومية الأكثر تعقيدا التي فرضتها مدينة البندقية العام الماضي لمكافحة السياحة المفرطة وجعل المدينة أكثر ملاءمة للعيش لسكانها.

ومع ذلك، تبقى الضرائب الإيطالية ضئيلة مقارنة بالزيادة الهائلة التي أعلنتها السلطات الفرنسية مؤخرا بنسبة 45% على متحف اللوفر في العاصمة /باريس/، والتي تستهدف معظم الزوار من خارج أوروبا. وقد رفع هذا المتحف الشهير رسوم دخوله للمسافرين الأجانب من 22 يورو إلى 32 يورو.

وتتيح رسوم دخول نافورة تريفي، التي يمكن دفعها مسبقا عبر الإنترنت، للسياح الاقتراب من النافورة خلال ساعات الذروة، أما من يستمتعون بمشاهدة هذه التحفة المعمارية الباروكية المتأخرة من الساحة، فالمشاهدة مجانية.

ورغم أن السباحة ممنوعة الآن، إلا أن الأسطورة تقول إن الزوار الذين يرمون عملة معدنية في البركة ويتمنون أمنية سيعودون إلى روما.