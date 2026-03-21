مفاجأة.. موقف ناصر منسي من تمديد تعاقده مع الزمالك

حسم ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موقفه من تجديد عقده مع الفريق الأبيض، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وكتب الناقد الرياضي أحمد الهواري عبر حسابه علي فيسبوك "تقارير: ناصر منسي يرحب بتجديد عقده مع الزمالك وينتظر التفاوض معه"

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أوتوهو بطل الكونغو برازفيل في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي.



جدير بالذكر أن فريق الزمالك تعادل مع أوتوهو بطل الكونغو برازافيل بهدف لكل فريق، في لقاء الذهاب الذي أقيم بينهما على ستاد ألفونس ماسامبا ديبات بالكونغو برازفيل.