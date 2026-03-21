رغم أن الرنجة والفسيخ من أشهر أكلات عيد الفطر، إلا أن رائحتهما القوية قد تتحول إلى كابوس داخل المنزل، خاصة إذا استمرت لساعات أو حتى أيام بعد الانتهاء من الأكل. هذه الروائح النفاذة لا تقتصر فقط على المطبخ، بل قد تمتد إلى الستائر والمفروشات والملابس، مما يسبب إزعاجًا كبيرًا لكل أفراد الأسرة.

حيل عبقرية تخلصك من رائحة الرنجة والفسيخ في البيت فورًا



لكن لا داعي للقلق، فهناك حيل بسيطة وفعالة يمكنك الاعتماد عليها للتخلص من رائحة الرنجة والفسيخ بسرعة وإعادة الانتعاش إلى منزلك، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

أولًا: التهوية الجيدة هي الخطوة الأساسية

أول وأهم خطوة للتخلص من أي رائحة قوية هي فتح النوافذ والأبواب لتهوية المكان بشكل جيد.

افتحي الشبابيك لمدة لا تقل عن ساعة

شغّلي المروحة أو الشفاط إن وجد

حاولي خلق تيار هواء يدخل ويخرج من المنزل

الهواء المتجدد يساعد على طرد الروائح بسرعة أكبر ويمنع تراكمها في المكان.

ثانيًا: الليمون سر الانتعاش الطبيعي

يُعد الليمون من أقوى المواد الطبيعية التي تقضي على الروائح الكريهة.

طريقة الاستخدام:

قطّعي ليمونة إلى شرائح وضعيها في إناء به ماء

اتركيه يغلي على النار لبضع دقائق

سيملأ البخار المنزل برائحة منعشة

كما يمكنك مسح الأسطح بعصير الليمون المخفف للتخلص من أي آثار للرائحة.

ثالثًا: القهوة لامتصاص الروائح

القهوة ليست فقط مشروبًا لذيذًا، بل لها قدرة رائعة على امتصاص الروائح.

ضعي القليل من البن في أطباق صغيرة

وزعيها في أركان المطبخ أو الغرف

اتركيها لعدة ساعات

ستلاحظين أن الرائحة بدأت تختفي تدريجيًا.

رابعًا: الخل الأبيض.. الحل السحري

الخل من أقوى المواد في القضاء على الروائح، حتى وإن كانت مزعجة في البداية.

استخداماته:

ضعي كوب خل في المطبخ واتركيه مفتوحًا

امسحي الأسطح بالخل المخفف بالماء

يمكن غليه مع الماء لنتيجة أقوى

الخل يعمل على كسر جزيئات الرائحة وليس فقط إخفائها.

خامسًا: تنظيف الأسطح فورًا

الروائح غالبًا ما تلتصق بالأسطح، لذلك يجب تنظيفها بسرعة بعد تناول الرنجة أو الفسيخ.

اغسلي الأطباق فورًا

امسحي الرخامة والبوتاجاز

لا تتركي بقايا الطعام مكشوفة

كلما تم التنظيف مبكرًا، كان التخلص من الرائحة أسهل.

سادسًا: العناية بالمفروشات والستائر

قد تمتص الأقمشة الروائح بسهولة، لذلك يجب التعامل معها بحذر.

افتحي الستائر للتهوية

رشي عليها معطر خفيف

يمكن استخدام بخاخ ماء مع خل أو ليمون

هذا يساعد على منع بقاء الرائحة لفترة طويلة.

سابعًا: البخور أو المعطرات الطبيعية

استخدام البخور أو الشموع المعطرة من الطرق الفعالة لإضافة رائحة جميلة للمنزل.

يفضل اختيار روائح منعشة مثل:

اللافندر

الليمون

النعناع

لكن يُفضل استخدامها بعد التهوية حتى لا تختلط الروائح ببعضها.

ثامنًا: قشر البرتقال والقرفة

من الحيل الذكية أيضًا استخدام مكونات طبيعية متوفرة في كل بيت.

الطريقة:

اغلي قشر البرتقال مع عود قرفة

اتركي البخار ينتشر في المنزل

هذه الطريقة تمنح المنزل رائحة دافئة ومنعشة في نفس الوقت.

نصائح مهمة لتجنب الرائحة من الأساس