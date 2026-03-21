الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

حيل عبقرية تخلصك من رائحة الرنجة والفسيخ في البيت فورًا

أسماء عبد الحفيظ

رغم أن الرنجة والفسيخ من أشهر أكلات عيد الفطر، إلا أن رائحتهما القوية قد تتحول إلى كابوس داخل المنزل، خاصة إذا استمرت لساعات أو حتى أيام بعد الانتهاء من الأكل. هذه الروائح النفاذة لا تقتصر فقط على المطبخ، بل قد تمتد إلى الستائر والمفروشات والملابس، مما يسبب إزعاجًا كبيرًا لكل أفراد الأسرة.

لكن لا داعي للقلق، فهناك حيل بسيطة وفعالة يمكنك الاعتماد عليها للتخلص من رائحة الرنجة والفسيخ بسرعة وإعادة الانتعاش إلى منزلك، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

أولًا: التهوية الجيدة هي الخطوة الأساسية

أول وأهم خطوة للتخلص من أي رائحة قوية هي فتح النوافذ والأبواب لتهوية المكان بشكل جيد.

  • افتحي الشبابيك لمدة لا تقل عن ساعة
  • شغّلي المروحة أو الشفاط إن وجد
  • حاولي خلق تيار هواء يدخل ويخرج من المنزل
  • الهواء المتجدد يساعد على طرد الروائح بسرعة أكبر ويمنع تراكمها في المكان. 

ثانيًا: الليمون سر الانتعاش الطبيعي

يُعد الليمون من أقوى المواد الطبيعية التي تقضي على الروائح الكريهة.

طريقة الاستخدام:

  • قطّعي ليمونة إلى شرائح وضعيها في إناء به ماء
  • اتركيه يغلي على النار لبضع دقائق
  • سيملأ البخار المنزل برائحة منعشة

كما يمكنك مسح الأسطح بعصير الليمون المخفف للتخلص من أي آثار للرائحة.

ثالثًا: القهوة لامتصاص الروائح

القهوة ليست فقط مشروبًا لذيذًا، بل لها قدرة رائعة على امتصاص الروائح.

  • ضعي القليل من البن في أطباق صغيرة
  • وزعيها في أركان المطبخ أو الغرف
  • اتركيها لعدة ساعات
  • ستلاحظين أن الرائحة بدأت تختفي تدريجيًا.
 رابعًا: الخل الأبيض.. الحل السحري

الخل من أقوى المواد في القضاء على الروائح، حتى وإن كانت مزعجة في البداية.

استخداماته:

  • ضعي كوب خل في المطبخ واتركيه مفتوحًا
  • امسحي الأسطح بالخل المخفف بالماء
  • يمكن غليه مع الماء لنتيجة أقوى
  • الخل يعمل على كسر جزيئات الرائحة وليس فقط إخفائها.

 خامسًا: تنظيف الأسطح فورًا

الروائح غالبًا ما تلتصق بالأسطح، لذلك يجب تنظيفها بسرعة بعد تناول الرنجة أو الفسيخ.

  • اغسلي الأطباق فورًا
  • امسحي الرخامة والبوتاجاز
  • لا تتركي بقايا الطعام مكشوفة
  • كلما تم التنظيف مبكرًا، كان التخلص من الرائحة أسهل.

 سادسًا: العناية بالمفروشات والستائر

قد تمتص الأقمشة الروائح بسهولة، لذلك يجب التعامل معها بحذر.

  • افتحي الستائر للتهوية
  • رشي عليها معطر خفيف
  • يمكن استخدام بخاخ ماء مع خل أو ليمون

هذا يساعد على منع بقاء الرائحة لفترة طويلة.

 سابعًا: البخور أو المعطرات الطبيعية

استخدام البخور أو الشموع المعطرة من الطرق الفعالة لإضافة رائحة جميلة للمنزل.

يفضل اختيار روائح منعشة مثل:

  • اللافندر
  • الليمون
  • النعناع

لكن يُفضل استخدامها بعد التهوية حتى لا تختلط الروائح ببعضها.

ثامنًا: قشر البرتقال والقرفة

من الحيل الذكية أيضًا استخدام مكونات طبيعية متوفرة في كل بيت.

الطريقة:

  • اغلي قشر البرتقال مع عود قرفة
  • اتركي البخار ينتشر في المنزل
  • هذه الطريقة تمنح المنزل رائحة دافئة ومنعشة في نفس الوقت.

نصائح مهمة لتجنب الرائحة من الأساس

  • تناولي الرنجة والفسيخ في مكان جيد التهوية
  • لا تتركي بقايا الطعام مكشوفة
  • استخدمي أكياس محكمة الغلق للتخلص من القمامة
  • اغسلي يديك وأدوات المطبخ فورًا بعد الاستخدام
ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران والإمارات

غادروا فورا .. إيران تصدر تحذيرا عاجلا لسكان رأس الخيمة في الإمارات

تحليق تاريخي

تحليق تاريخي.. بريطانيا تكشف عن أكبر عملية جوية منذ 15 عاما فوق 4 دول عربية

صورة أرشيفية

التعليم تنفي تغيير نظام وجداول امتحانات شهر مارس لـ4 و5 و6 ابتدائي

صورة أرشيفية

موعد عودة الدراسة بعد عيد الفطر في المدارس .. التعليم تحسم الجدل

الجيش الأمريكي

ساعة الصفر تقترب.. الجيش الأمريكي يستعد لغزو بري محتمل لإيران

الأهلي

بجانب عقوبة الـ كاف.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي في أبطال أفريقيا

حريق

أسطوانة غاز هيليوم .. قرار عاجل بشأن انفجار في مول تجاري بدمياط

لماذا قد يكون الشاي باللبن مع كحك العيد غير صحي؟

تحذير من الشاي باللبن مع كحك العيد.. أضرار ونصائح لتناوله بشكل صحي

ترشيحاتنا

سارة سلامة

سارة سلامة تهنئ الجمهور بعيد الفطر بإطلالة أنيقة عبر إنستجرام

في عز الظهر

26 مارس .. عرض فيلم “في عز الظهر” على نتفليكس

بوستر الفيلم

طرح بوستر فيلم “In The Grey” لـ جاي ريتشي استعدادًا لعرضه في مايو

بالصور

لو أكلت رنجة وفسيخ.. وصفات تريح المعدة في ثاني يوم العيد

وصفات تريح المعدة بعد تناول الرنجة والفسيخ
وصفات تريح المعدة بعد تناول الرنجة والفسيخ
وصفات تريح المعدة بعد تناول الرنجة والفسيخ

تحفة ميكانيكية نادرة.. بوجاتي تكشف عن فيرون FKP Hommage بقوة خارقة

فيرون FKP Hommage
فيرون FKP Hommage
فيرون FKP Hommage

حيل عبقرية تخلصك من رائحة الرنجة والفسيخ في البيت فورًا

حيل عبقرية تخلصك من رائحة الرنجة والفسيخ في البيت فورًا
حيل عبقرية تخلصك من رائحة الرنجة والفسيخ في البيت فورًا
حيل عبقرية تخلصك من رائحة الرنجة والفسيخ في البيت فورًا

التصميم النهائي.. ظهور ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات بقوة 1000 حصان.. شاهد

ريد بول ‏RB17‎‏
ريد بول ‏RB17‎‏
ريد بول ‏RB17‎‏

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد