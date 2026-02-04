عرضت قناة اكسترا نيوز مقطع فيديو يوضح إجلاء 50 ألف شخص تحسبا لفيضانات في المغرب.

وفي وقت سابق قالت نسرين رمضاني، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في تونس، إن الحكومة التونسية اتخذت حزمة من الإجراءات العاجلة على عدة مستويات؛ لمواجهة تداعيات موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية، وتسببت في سيول وفيضانات واسعة بعدد من المناطق.

وأضافت رمضاني، أن فرق الحماية المدنية نفذت تدخلات ميدانية مكثفة شملت إجلاء عدد من السكان من الأحياء التي غمرتها المياه، إلى جانب شفط المياه من المنازل والشوارع، مشيرة إلى أن بعض الأحياء لا تزال تشهد تجمعات مائية حتى الآن، وتستمر عمليات المعالجة وشفط المياه بها.

وأكدت، أن الأجهزة الأمنية التونسية شاركت بكامل فرقها في تأمين المناطق المتضررة وتوفير المعدات اللازمة، إلى جانب تدخلات الهلال الأحمر التونسي من خلال سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ، فضلًا عن مشاركة فرق تطوعية ساهمت في مساعدة الأهالي على مواجهة آثار السيول والتقلبات الجوية الحادة.



