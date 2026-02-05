قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليفربول يحسم رحيل محمد صلاح ويحدد بديله .. من هو؟
السياحة والآثار تتدخل لحل أزمة نسك .. وتؤكد: تنسيق كامل لتدفق رحلات العمرة
أخبار التكنولوجيا | مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي.. حجب روبلوكس في مصر.. مواصفات Galaxy S26 Ultra وiQOO 15 Ultra
أخبار السيارات| نصائح لتصبح سائقا ماهرا ..مواصفات MG Cyberster .. لماذا توقفت الشركات عن توفير CD ؟
ترامب : إيران تتفاوض معنا .. وأسطول كبير يقترب منها
الغرف السياحية: ما جرى على «نسك» لشركات العمرة إجراء تنظيمي مؤقت
بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها للجزائر| صور
مانشستر سيتي يحدد بدائل جوارديولا ويضع ثلاثة أسماء على الطاولة لخلافته
نتنياهو: إسرائيل مستعدة لتوجيه ضربة قاسية ضد إيران تفوق ما تم خلال حرب الـ 12 يوما
انقلاب إداري صامت.. ترامب يعتزم فصل 50 ألف موظف أمريكي بقرار واحد
انقلاب سيارة نقل محملة بالبيض على الطريق الزراعي في البحيرة
مستعدون لمشاركة قصة نجاحنا|وزير التعليم يكتب مقالاً عن إنجازات مصر التعليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

كم الرسوم؟.. شروط إقامة موائد الرحمن في رمضان 2026 بـ القاهرة

موائد الرحمن في رمضان
موائد الرحمن في رمضان
خالد يوسف

نشرت محافظة القاهرة شروط إقامة موائد الرحمن في رمضان 2026، حيث أصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، توجيهات مشددة لرؤساء الأحياء بضرورة تقديم كل التسهيلات اللازمة للمواطنين والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني الراغبين في إقامة موائد الرحمن في جميع مناطق العاصمة، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

شروط إقامة موائد الرحمن في رمضان 2026

شدد المحافظ على وجود شروط لإقامة موائد الرحمن في رمضان، حيث يجب التزام الجهات المنظمة بعدد من الضوابط لضمان سلامة الجميع، والتي سيتم متابعتها من خلال مرور دوري للأجهزة التنفيذية طوال الشهر، وتشمل:

ـ ضرورة توافر كافة وسائل الأمان والحماية المدنية بموقع المائدة.

ـ الالتزام التام بالحفاظ على نظافة المكان المحيط بالمائدة.

ـ ضمان عدم إعاقة حركة المرور أو إشغال الطرق العامة بشكل يعطل المواطنين

رسوم إقامة موائد الرحمن في رمضان 2026

وحول رسوم  إقامة موائد الرحمن في رمضان 2026، أشار محافظ القاهرة إلى أن الجهات المنظمة للموائد ستتمتع بإعفاء كامل من الرسوم.

ويهدف ذلك لتشجيع المزيد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني على المساهمة في دعم المواطنين خلال الشهر الفضيل.

موعد شهر رمضان 2026

وفقًا للحسابات الفلكية، فإن موعد شهر رمضان 2026، سوف يبدأ شهر رمضان لعام 2026 في مصر يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، بينما تكون الرؤية الشرعية لهلال الشهر مساء الثلاثاء 17 فبراير 2026، وهي الليلة التي يعلن فيها رسميًا عن بدء الصيام.

موعد أذان الفجر في أول أيام رمضان بالمحافظات

وحول موعد أذان الفجر في أول أيام رمضان، فإنه وفقًا لموقع هيئة المساحة المصرية، سيكون موعد أذان الفجر في أول أيام رمضان بالقاهرة وعدد من المحافظات والمدن المصرية على النحو التالي:

ـ القاهرة: 5:05 ص

ـ الإسكندرية: 5:11 ص

ـ أسوان: 4:57 ص

ـ مطروح: 5:21 ص

ـ الغردقة: 4:54 ص

ـ شرم الشيخ: 4:53 ص

السلوم: 5:30 ص

موعد أذان المغرب في أول أيام رمضان بالمحافظات

بينم عن موعد أذان المغرب في أول أيام رمضان في القاهرة وعدد من المحافظات والمدن المصرية، فسيكون على النحو التالي:

ـ القاهرة: 5:46 م

ـ الإسكندرية: 5:50 م

ـ أسوان: 5:45 م

ـ مطروح: 6:00 م

ـ الغردقة: 5:38 م

ـ شرم الشيخ: 5:36 م

ـ السلوم: 6:09 م

عدد أيام الصيام 2026

تشير التقديرات الفلكية إلى أن شهر رمضان 2026 سيستمر 30 يومًا كاملة، ليكون موعد عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 20 مارس 2026، على أن يحسم الموعد النهائي بعد استطلاع هلال شوال وفقًا لإعلان دار الإفتاء المصرية.

كم الرسوم شروط إقامة موائد الرحمن موائد الرحمن في رمضان 2026 محافظة القاهرة رمضان 2026 مؤسسات المجتمع المدني إقامة موائد الرحمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

سارة خليفة

متهم أمام المحكمة في قضية تصنيع المخدرات: أنا مهندس وابني دكتور

امير الهلالي

حبس أمير الهلالي مستريح السيارات سنتين مع الشغل والنفاذ

المتهم

حبس أمير الهلالي مستريح السيارات سنتين مع الشغل والنفاذ

بالصور

بتكلفة 4 ملايين جنيه.. تركيب بلاط الإنترلوك ورفع غرف الصرف بترعة الزورة بمشتول السوق بالشرقية

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا يحتاج الأطفال لـ حشوات الأسنان.. فيروس جديد يثير القلق في بنجلادش

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

صحاب الأرض
صحاب الأرض
صحاب الأرض

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد