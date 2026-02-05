كم الرسوم؟.. شروط إقامة موائد الرحمن في رمضان 2026 بـ القاهرة

نشرت محافظة القاهرة شروط إقامة موائد الرحمن في رمضان 2026، حيث أصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، توجيهات مشددة لرؤساء الأحياء بضرورة تقديم كل التسهيلات اللازمة للمواطنين والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني الراغبين في إقامة موائد الرحمن في جميع مناطق العاصمة، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

شروط إقامة موائد الرحمن في رمضان 2026

شدد المحافظ على وجود شروط لإقامة موائد الرحمن في رمضان، حيث يجب التزام الجهات المنظمة بعدد من الضوابط لضمان سلامة الجميع، والتي سيتم متابعتها من خلال مرور دوري للأجهزة التنفيذية طوال الشهر، وتشمل:

ـ ضرورة توافر كافة وسائل الأمان والحماية المدنية بموقع المائدة.

ـ الالتزام التام بالحفاظ على نظافة المكان المحيط بالمائدة.

ـ ضمان عدم إعاقة حركة المرور أو إشغال الطرق العامة بشكل يعطل المواطنين

رسوم إقامة موائد الرحمن في رمضان 2026

وحول رسوم إقامة موائد الرحمن في رمضان 2026، أشار محافظ القاهرة إلى أن الجهات المنظمة للموائد ستتمتع بإعفاء كامل من الرسوم.

ويهدف ذلك لتشجيع المزيد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني على المساهمة في دعم المواطنين خلال الشهر الفضيل.

موعد شهر رمضان 2026

وفقًا للحسابات الفلكية، فإن موعد شهر رمضان 2026، سوف يبدأ شهر رمضان لعام 2026 في مصر يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، بينما تكون الرؤية الشرعية لهلال الشهر مساء الثلاثاء 17 فبراير 2026، وهي الليلة التي يعلن فيها رسميًا عن بدء الصيام.

موعد أذان الفجر في أول أيام رمضان بالمحافظات

وحول موعد أذان الفجر في أول أيام رمضان، فإنه وفقًا لموقع هيئة المساحة المصرية، سيكون موعد أذان الفجر في أول أيام رمضان بالقاهرة وعدد من المحافظات والمدن المصرية على النحو التالي:

ـ القاهرة: 5:05 ص

ـ الإسكندرية: 5:11 ص

ـ أسوان: 4:57 ص

ـ مطروح: 5:21 ص

ـ الغردقة: 4:54 ص

ـ شرم الشيخ: 4:53 ص

السلوم: 5:30 ص

موعد أذان المغرب في أول أيام رمضان بالمحافظات

بينم عن موعد أذان المغرب في أول أيام رمضان في القاهرة وعدد من المحافظات والمدن المصرية، فسيكون على النحو التالي:

ـ القاهرة: 5:46 م

ـ الإسكندرية: 5:50 م

ـ أسوان: 5:45 م

ـ مطروح: 6:00 م

ـ الغردقة: 5:38 م

ـ شرم الشيخ: 5:36 م

ـ السلوم: 6:09 م

عدد أيام الصيام 2026

تشير التقديرات الفلكية إلى أن شهر رمضان 2026 سيستمر 30 يومًا كاملة، ليكون موعد عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 20 مارس 2026، على أن يحسم الموعد النهائي بعد استطلاع هلال شوال وفقًا لإعلان دار الإفتاء المصرية.