بعد تصريحات الزراعة الأخيرة ..عقوبات صارمة للتجار المستغلين في شهر رمضان

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير سلع غذائية بجودة عالية وأسعار تنافسية، تستعد وزارة الزراعة لإقامة معارض لطرح السلع بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح من 20 لـ 40%، تزامنا مع اقتراب شهر رمضان ، يأتي ذلك بهدف التصدي للتجار مستغلى المناسبات الرسمية في استغلال المواطنين .



وأعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن خطة الوزارة الشاملة لاستقبال شهر رمضان المبارك ، مؤكداً رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الإنتاجية والمنافذ التابعة للوزارة.

عقوبة احتكار السلع



طبقا للقانون ، يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".



ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.



وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.