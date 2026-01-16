قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قاض أمريكي يصف ترامب بالمستبد ويمنع إدارته من الانتقام من الأكاديميين
انفجار كوني مذهل.. ناسا توثق لحظة غير مسبوقة على سطح الشمس
خلاف مالي يعطل تجديد عقد حسين الشحات مع الأهلي
سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وعيار 21 الآن
أسعار الدواجن خلال رمضان.. مفاجأة سارة للمواطنين
ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟
وزير الخارجية: موقف مصر ثابت تجاه لبنان ونرفض المساس بسيادته
هل صيام اليوم 27 رجب ثوابه يعادل 5 سنوات؟.. الإفتاء توضح صحة الحديث
موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث ببطولة أمم أفريقيا
الحكم على رئيس كوريا الجنوبية السابق بالسجن خمس سنوات
الطقس اليوم.. سحب منخفضة تغطي المحافظات وصقيع ليلا
أمريكا تطالب روسيا بسداد 225.8 مليار دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

انفجار كوني مذهل.. ناسا توثق لحظة غير مسبوقة على سطح الشمس

الشمس
الشمس
أمينة الدسوقي

رصد علماء وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» في أواخر عام 2024 ظاهرة استثنائية على سطح الشمس، وصفها الباحثون بـ«اللحظة الثورية»، وذلك عبر مرصد ديناميكيات الشمس (SDO)، القمر الصناعي المتخصص في متابعة النشاط الشمسي على مدار الساعة بدقة غير مسبوقة.

مرصد يراقب الشمس بلا توقف

ويعد مرصد ديناميكيات الشمس أحد أهم أدوات ناسا لدراسة نجمنا الأقرب، إذ يتميز بقدرات تصوير فائقة الدقة تمكن العلماء من رصد أدق التغيرات على سطح الشمس وفي غلافها الجوي، ما يساعد على فهم الانفجارات الشمسية وتداعياتها المحتملة على الأرض والأقمار الصناعية.

انفجار شمسي

عمود بلازما بحجم يفوق الخيال

وأظهر الفيديو الذي التقطه المرصد اندفاع عمود هائل من البلازما الشمسية، وهي غازات شديدة السخونة ومؤينة تحمل الإلكترونات والجسيمات المشحونة.

وارتفع هذا العمود فجأة من سطح الشمس وامتد إلى الفضاء، في مشهد يعكس طاقة هائلة يمكن أن تتسع داخلها عدة كواكب بحجم الأرض، ما يبرز ضخامة وقوة هذا الانفجار الشمسي.

ألوان تكشف أسرار الحرارة

ويمزج الفيديو بين ثلاث صور بالأشعة فوق البنفسجية الشديدة، وهي أطوال موجية لا ترى بالعين المجردة، لكنها تكشف اختلاف درجات حرارة البلازما الشمسية وتساعد العلماء على تحليل سلوك الشمس المعقد.

اللون الأحمر يرمز إلى المواد الأبرد والأكثر كثافة، وهي بلازما صاعدة من الطبقات السفلى للغلاف الجوي للشمس، وتحديدا من طبقة الكروموسفير، التي تعد أكثر برودة نسبيا من الهالة الخارجية.

اللون الأصفر يُظهر الحلقات الإكليلية فائقة السخونة، وهي هياكل عملاقة من البلازما تصل حرارتها إلى ملايين الدرجات المئوية، وتتشكل بفعل الحقول المغناطيسية للشمس، وتمتد بعيدًا في الفضاء كأنها ألسنة نارية منبعثة من نجمنا.

انفجار شمسي

إعادة ترتيب المجال المغناطيسي

ومع اندفاع البلازما إلى الخارج، تعيد الحقول المغناطيسية للشمس تنظيم نفسها بسرعة، في عملية طبيعية تحافظ بها الشمس على توازنها المغناطيسي عقب الانفجارات العنيفة، وتكشف في الوقت ذاته عن الطبيعة الديناميكية والقوة الهائلة التي تميز هذا النجم.

مشهد علمي وتأثيرات تمتد إلى الأرض

ولا يُعد هذا الرصد مجرد توثيق علمي، بل مشهد بصري آسر من قلب الفضاء، يتيح للعلماء والجمهور معًا رؤية عروض كونية تفوق الخيال. 

كما يسلط الضوء على التأثير المباشر للنشاط الشمسي على كوكب الأرض، بدءا من الأقمار الصناعية والاتصالات، وصولا إلى شبكات الطاقة وأنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS)، ما يؤكد أهمية متابعة الشمس وفهم تقلباتها بشكل دائم.

ناسا سطح الشمس علماء وكالة الفضاء الأميركية وكالة الفضاء الأميركية كوكب الأرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن

صورة أرشيفية

أمريكا تبلغ إسرائيل بالهجوم على إيران.. وقرار مفاجئ من ترامب

ليلة الإسراء والمعراج الآن

ليلة الإسراء والمعراج الآن.. بـ13 دعاء قبل النوم تسمع خبرا سعيدا صباحا

الشعراوي

بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع

تشغيل واتساب بدون إنترنت

تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردد أفضل 210 أدعية تقضي حوائجك وتفتح لك أبواب الخيرات

الإيجار القديم

تحديث حكومي بشأن المخاطبين بقانون الإيجار القديم .. ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

الأوقاف تفتتح ٤٨ مسجدًا اليوم ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

الأوقاف تفتتح 48 مسجدًا اليوم ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

صيام الإسراء والمعراج

حكم صيام الإسراء والمعراج .. وجزاء ذلك عند الله

هل رأى النبي الله في رحلة الإسراء والمعراج

هل رأى النبي الله في رحلة الإسراء والمعراج.. وهل كان الحوار باللغة العربية؟..علي جمعة يوضح

بالصور

الكشف عن أخطر كتاب فى العالم| الرموز البنفسجية لتحقيق الأمنيات الصعبة وإزالة العكوسات.. أسرار أخفيت لسنوات

كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد