ترامب يهنئ مادورو بعيد الحب: "لقد أسرت قلبي"

نشر البيت الأبيض يوم الجمعة سلسلة من بطاقات المعايدة الساخرة بمناسبة عيد الحب على مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمًا بعضًا من أكثر الصور تداولًا على الإنترنت خلال فترة ولاية الرئيس ترامب الثانية.

ترامب يهنئ مادورو بعيد الحب

تقول البطاقة الأولى: "لقد أسرت قلبي"، وتتضمن صورة للرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو وهو يُنقل جوًا من فنزويلا مكبلًا ومعصوب العينين بعد عملية "العزم المطلق".

وفي وقت سابق كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن الولايات المتحدة استخدمت الذكاء الاصطناعي في عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، التي جرت في بداية يناير الماضي.

اعتقال مادورو بالذكاء الاصطناعي

وذكرت وول ستريت جورنال أن إرشادات استخدام شركة "أنثروبيك" المطورة تحظر استخدام هذه التقنية لتسهيل العنف.

وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مصادر، أن الجيش الأمريكي استخدم أداة الذكاء الاصطناعي "كلود" خلال عملية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على الرغم من حظر الشركة المطورة استخدام هذه التقنية لتسهيل العنف.

وتحظر إرشادات استخدام شركة "أنثروبيك" المطورة استخدام هذه التقنية لتسهيل العنف أو تطوير الأسلحة أو إجراء عمليات التجسس.