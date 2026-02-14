عصام هلال لـ"صدى البلد": قانون المحليات يجب أن يمنح المواطن فرصة في صنع القرار

أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإجراء انتخابات المجالس المحلية يمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية الدولة في توسيع المجال العام ومنح المواطنين القدرة على التأثير في حياتهم اليومية .

وأوضح "هلال “ في تصريح خاص لـ” صدى البلد" أن انتخابات المجالس المحلية ليست مجرد إجراء شكلي أو ديكور سياسي، مشددًا على أن القانون الجديد يجب أن يضمن للمواطنين فرصة حقيقية للمنافسة والمشاركة الفعلية في صنع القرار المحلي.

وأوضح أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من التطبيق الفعلي للقانون، وليس بمجرد صياغة نصوص انتخابية، مؤكدًا أن أي قانون يحافظ على السيطرة المركزية ويحد من صلاحيات المجالس المحلية سيُفقد الانتخابات معناها ويعمّق الفجوة بين الدولة والمواطنين.

وأشار عضو الشيوخ إلى أن المجالس المحلية المنتخبة بقوة وصلاحيات فعلية تمثل أداة فعالة لمساءلة التنفيذيين ومتابعة الخدمات اليومية للمواطنين، كما تتيح لأعضاء مجلس النواب التركيز على الدور التشريعي والمشروعات الكبرى، بما يعزز تكامل الأداء بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

وأكد هلال أن النجاح الحقيقي لانتخابات المحليات يقاس بمدى فتح المجال أمام الشباب والنساء والمستقلين، ومنحهم فرصة منافسة حقيقية بعيدًا عن التمثيل الشكلي، لضمان أن تكون المحليات قوة فاعلة في حياة المواطن .

كما أكد عضو الشيوخ أن المطلوب اليوم قرار سياسي واضح: إما محليات قوية تعبّر عن الناس وتحاسب التنفيذيين، أو انتخابات تجرى لمجرد استكمال الصورة، والفرق بين الخيارين سيحدده القانون، لا الشعارات".