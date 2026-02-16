قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: الدولة تستهدف إحداث طفرات لتحسين بيئة الأعمال
الأهلي: رفضنا شكوى الجيش الملكي لهذه الأسباب.. وسنضع الحقائق كاملة أمام كاف
أسعار السجائر اليوم في مصر 16 فبراير 2026 بعد الزيادة الجديدة
غارتان في 12 ساعة.. هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان يسفر عن مقتل شخصين
الأربعاء ولا الخميس.. موعد أول شهر رمضان المبارك 2026 .. دار الإفتاء تحسم الجدل
إخلاء سبيل 35 متهما من جماهير الأهلي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي
الحكومة: نستهدف تحقيق طفرة في تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص
الاتحاد السكندري يحسم ديربي الإسكندرية بهدف نظيف في سموحة
رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي
عالم بالأوقاف: يجب استقبال شهر رمضان بنية صادقة وهمة مرتفعة
إقبال متزايد على أكاديمية الشرطة ومبادرة للتواصل بين الطلاب
لا تشربوها في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف 4 مخاطر لتناول المياه الغازية
ديني

هل يجوز قراءة القرآن من غير وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب

قراءة القرآن
قراءة القرآن
محمد شحتة

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحمد علي من مركز المنصورة يقول فيه: هل يجوز أقرأ قرآن من غير وضوء، خاصة ونحن داخلون على شهر رمضان الكريم؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح له، أن تلاوة القرآن الكريم لها شقان أساسيان؛ الشق الأول هو مسّ المصحف الورقي، والشق الثاني هو التلاوة نفسها بتحريك اللسان وقراءة القرآن. 

وأوضح أن مسّ المصحف الورقي يحتاج إلى طهارة كاملة، أي أن يكون القارئ متوضئًا، وإذا لم يكن متوضئًا يمكنه أن يضع المصحف أمامه على حامل أو ما يُسمى بكرسي المصحف ويقرأ دون أن يمسه.

وأضاف أن التلاوة في حد ذاتها لا يُشترط لها الوضوء من الحدث الأصغر، فيجوز للإنسان أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب أو من غير وضوء، لكن يُشترط أن يكون طاهرًا من الحدث الأكبر، فلا يكون في جنابة، والمرأة لا تكون حائضًا أو نفساء على قول جمهور الفقهاء.

وأكد أنه يجوز قراءة القرآن من الهاتف المحمول أو التابلت أو الكمبيوتر من غير وضوء، لأن هذه ليست مصحفًا ورقيًا، وإنما الوضوء يُشترط عند مسّ المصحف الورقي، مشيرًا إلى أن الوضوء أدب وتعظيم لكلام الله، لكنه شرط عند لمس المصحف، أما مجرد التلاوة دون مسّ المصحف فلا مانع منها شرعًا.

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

يد الزمالك

كأس مصر .. يد الزمالك يتأهل لدور ربع النهائي

إنفانتينو

مفاجأة مدوية.. رئيس الفيفا يحصل على جنسية دولة عربية

أياكس

إصابة الركبة تنهي موسم نجم أياكس.. تفاصيل

بالصور

طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة

الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت

منافِسة بورش ماكان.. تسريب صور رانج روفر الجديدة بمواصفات جبارة

رانج روفر

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

