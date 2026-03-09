أزمة التصالح في مخالفات البناء.. تعديل تشريعي مرتقب لحل أزمة الأدوار المتوقفة على الصب

لا تزال أزمة التصالح في مخالفات البناء لاسيما المتعلقة بالأدوار السكنية المتوقفة على الصب تؤرق الكثير من المواطنين، والذي ينتظرون منذ سنوات حسم طلباتهم المقدمة .

في هذا الصدد ، أكد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، أن حل مشكلة الأدوار المتوقفة على الصب قد يسهم في إنهاء نحو مليون حالة تصالح من إجمالي الطلبات المقدمة، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة تعد أحد أبرز التحديات التي تعطل البت في عدد كبير من الملفات.

وأوضح منصور، لـ صدى البلد، أن بعض المواطنين لا ينهون إجراءات ملفات التصالح لأسباب مختلفة، بينما يواجه آخرون صعوبة في التعامل مع القانون نتيجة عدم الإلمام الكامل ببنوده وتفاصيله، مما يؤدي إلى بطء الإجراءات وتأخر البت فيها.

ودعا عضو النواب إلى ضرورة إعداد مشروع قانون جديد لمعالجة الثغرات الموجودة في قانون التصالح في مخالفات البناء، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع البت في الطلبات المقدمة.

وأشار إلى أنه من غير المنطقي إصدار أكثر من قانون دون أن يتم تطبيقه بشكل فعلي ، موضحا أن نسبة الملفات التي تم الانتهاء منها حتى الآن لا تتجاوز 15% من إجمالي الطلبات المقدمة، بينما لا يزال نحو 85% من المتقدمين ينتظرون استكمال الإجراءات الخاصة بطلباتهم، كما أن بعض الطلبات تم إلغاؤها بالفعل.

وحذر عضو النواب من استمرار الأزمة حال عدم حسم هذا الملف بشكل نهائي، لاسيما في ظل صدور أحكام قضائية بحق بعض المواطنين، ما يستدعي سرعة إيجاد حلول واضحة وشاملة لملف التصالح في مخالفات البناء، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة أوضاع المواطنين.