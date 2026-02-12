قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب الرخصة الإفريقية| تحرك جديد من نادي الزمالك لحل أزمة القيد
شعبة الملابس تكشف تفاصيل الأوكازيون الشتوي في الأسواق المصرية|فيديو
مواعيد الامتحان الإلكتروني لمسابقة 4500 طبيب بيطري بنظام الاستعانة
وزيرا التموين و التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحون معرضي أهلا رمضان وتمور مطروح
لشحن الهاتف بأمان.. خبير يحذر من أخطاء تسبب حرائق بالمنزل| فيديو
مدبولي يكرم الوزراء السابقين في حضور الجدد
تشريعية النواب: إلغاء وزارة قطاع الأعمال يفرض أسئلة مصيرية حول أصول الدولة
دونجا ينقذ الزمالك من ورطة قبل رمضان| تطور جديد
محافظ شمال سيناء يوضح خريطة المعابر لوفد سويدي فنلندي
تفاصيل افتتاح مجزر كفر شكر| الأول من نوعه في مصر يعمل وفق الكود العالمي للمجازر.. صور
التعليم: جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المتداول بفيس بوك "مزيف"
حاملة الطائرات الثانية نحو الشرق الأوسط.. ماذا يحدث بين أمريكا وإيران؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

كسوف حلقي وهلال رمضان في يوم واحد.. هل تتأثر رؤية الشهر الكريم؟

كسوف الشمس
كسوف الشمس
أمينة الدسوقي

يترقب ملايين المسلمين حول العالم لحظة تحري هلال شهر رمضان، في مشهد سنوي تتجدد فيه الأجواء الإيمانية إيذانًا ببدء شهر الصيام. هذا العام، يتزامن استطلاع الهلال مع حدث فلكي لافت يتمثل في كسوف شمسي حلقي يشهده العالم يوم الثلاثاء 17 فبراير2026، في تزامن نادر يجمع بين دلالات علمية وروحانية فهل يمكن أن يؤثر هذا الكسوف على رؤية هلال رمضان؟.

اقتران فلكي لا يغير الحكم الشرعي

يعد حدوث كسوف الشمس الحلقي دلالة فلكية واضحة على اقتران القمر بالشمس، وهي اللحظة التي يبدأ فيها الشهر القمري فلكيًا، إلا أن الشهر الهجري في الشريعة الإسلامية يُحسب من هلال إلى هلال، أي بناءً على رؤية الهلال بعد غروب الشمس، وليس اعتمادًا على ظاهرة الاقتران أو الكسوف وحدها بمعنى آخر، وجود الكسوف لا يعني تلقائيًا ثبوت بداية الشهر شرعًا، بل تبقى الرؤية الشرعية هي الفيصل.

ظاهرتان منفصلتان ولا تأثير على الرؤية

طمأن الخبراء إلى أن كسوف الشمس الحلقي لا يعوق رؤية الهلال مطلقًا، موضحين أن الظاهرتين منفصلتان من حيث التأثير العملي.

فرؤية الهلال تعتمد على عدة عوامل أساسية، أبرزها:

مدة مكوث الهلال بعد غروب الشمس

ارتفاعه عن الأفق

صفاء الغلاف الجوي وخلو السماء من السحب

كما أن هذا الكسوف لن يُرى في مصر أو معظم الدول العربية، إذ يقتصر ظهوره ككسوف حلقي كامل على القارة القطبية الجنوبية، بينما يُشاهد جزئيًا في مناطق من جنوب أفريقيا، وموزمبيق، وجنوب أمريكا الجنوبية مثل تشيلي والأرجنتين، إضافة إلى أجزاء من المحيطات الهادئ والأطلسي والهندي وبالتالي، لا يوجد أي تأثير بصري مباشر على عمليات الرصد في المنطقة العربية.

ما هو الكسوف الحلقي؟ ولماذا يظهر كحلقة مضيئة؟

يحدث الكسوف الحلقي عندما يقع القمر بين الأرض والشمس في لحظة الاقتران، لكنه يكون في نقطة أبعد نسبيًا عن الأرض، ما يجعل حجمه الظاهري أصغر من أن يغطي قرص الشمس بالكامل.

في هذه الحالة، لا يحجب القمر الشمس كليًا، بل يترك حلقة مضيئة من الضوء تحيط بقرصه المعتم، ومن هنا جاءت تسمية “الكسوف الحلقي”.

وتتراوح المسافة بين القمر والأرض ما بين 363 ألف كيلومتر و405 آلاف كيلومترات، ويؤدي اختلاف هذه المسافة إلى تغير الحجم الظاهري للقمر:

إذا كان قريبًا نسبيًا، يحدث كسوف كلي.

إذا كان أبعد، يظهر الكسوف بشكل حلقي.

تفاصيل كسوف 17 فبراير 2026

وفق الحسابات الفلكية لمعهد البحوث الفلكية:

يبلغ عرض مسار الكسوف الحلقي نحو 615.2 كيلومترًا.

تستغرق مرحلة الكسوف الحلقي الكامل قرابة دقيقتين.

يستمر الحدث منذ بدايته حتى نهايته حوالي 4 ساعات و31 دقيقة.

عند الذروة، يغطي قرص القمر نسبة تتراوح بين 96% تقريبًا من قرص الشمس في مناطق الرؤية الكاملة.

علاقة الكسوف ببدايات الشهور الهجرية

من الناحية العلمية، يُعد الكسوف الشمسي دليلًا على حدوث الاقتران، أي لحظة ميلاد القمر الجديد لذلك يستخدم الفلكيون توقيت ذروة الكسوف لتحديد لحظة “ولادة الهلال” بدقة حسابية لكن عمليًا، يبقى معيار دخول الشهر في التقويم الهجري مرتبطًا بالرؤية الشرعية، وليس بمجرد حدوث الاقتران أو الكسوف.

حدث علمي وطمأنينة شرعية

رغم تزامن كسوف الشمس الحلقي مع يوم استطلاع هلال رمضان، يؤكد العلماء أن الأمر لا يحمل أي تأثير على الرؤية أو انتظام الشهور القمرية.

هلال رمضان كسوف حلقي رؤية الشهر الكريم هلال شهر رمضان كسوف شمسي حلقي الكسوف الحلقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

فريق الأهلي

7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

محمد صلاح

بعد أسيست سندرلاند.. إنجاز تاريخي جديد لصلاح في البريميرليج

ترشيحاتنا

جانب دن ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر

ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر: سعد بن أبي وقاص نموذج للثبات أمام الابتلاء

د. نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر

مستشار شيخ الأزهر: نصوص المواريث عدل إلهي وليست حسابات فقط

دار الإفتاء

ما الفرق الفقهي بين النصيحة والتشهير؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد