إقالة مدير تلفزيوني في إيران بعد زلة لسان مراسل تمنى الموت لخامنئي

أفادت تقارير إعلامية إيرانية، الخميس، بأن إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية قررت إقالة مدير البرامج في شبكة "هامون" الإقليمية، التابعة للهيئة في إقليم سيستان-بلوشستان، جنوبي شرق إيران، بعد أن ارتكب مراسل خطأ أثناء البث المباشر.

وخلال الاحتفال بالذكرى الـ47 للثورة الإسلامية، قال المراسل عن طريق الخطأ: "الموت لخامنئي" بدلًا من الشعار المعتاد: "الموت لأمريكا". وقد اعتذر المراسل عدة مرات عن هذا الخطأ، إلا أن الإدارة اعتبرت أن الإشراف على البث يستلزم محاسبة المسؤول المباشر عن الحادث.

وأثار هذا الحادث ردود فعل واسعة داخل وسائل الإعلام الإيرانية، معتبرين أنه يبرز حساسيات النظام تجاه الخطأ في البث المباشر وأهمية الالتزام بالشعارات الرسمية أثناء الفعاليات الوطنية.