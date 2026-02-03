قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

جنوب سيناء تستعد لشهر رمضان بـ 4 معارض رئيسية وشوادر فرعية ولحوم سودانية طازجة

استعداد معارض "أهلا رمضان" - صورة أرشيفية
استعداد معارض "أهلا رمضان" - صورة أرشيفية
ايمن محمد

تستعد محافظة جنوب سيناء لإقامة معارض "أهلا رمضان" بجميع المدن، والمقرر أن تستمر حتى نهاية شهر رمضان الكريم.

وقال المهندس أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين، إن الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وجه بإقامة معارض كبيرة في المدن ذات الكثافة السكانية العالية، وشوادر بجميع المدن، على أن تستمر المعرض والشوادر على مدار شهر رمضان، وتزويدها بجميع الاحتياجات الخاصة بالشهر الكريم.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح اليوم، الثلاثاء، أنه جار إقامة 4 معارض رئيسية بمدن "رأس سدر، وأبو زنيمة، وطور سيناء، وشرم الشيخ"، و3 شوادر بمدينة دهب، وشادر بكل مدينة من المدن الأخرى، إضافة إلى توفير جميع السلع الغذائية وياميش رمضان في المنافذ التابعة لمديرية التموين "دلتا ماركت"، والبالغ عددها 28 منفذا على مستوى جميع مدن المحافظة، بأسعار مخفضة وبكميات كبيرة تستمر على مدار شهر رمضان، إضافة إلى توفير احتياجات عيد الفطر المبارك.

وأكد أنه جرى توفير كميات كبيرة من اللحوم السودانية الطازجة، والدواجن بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق مع التجار المشاركين في المعارض على بيع السلع وياميش رمضان بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 20 و30%.
وأشار إلى أنه جرى لتنسيق لإقامة المعارض والشوادر مع رؤساء المدن، والغرفة التجارية، ومن المقرر أن يجري متابعتها بشكل دوري للتأكد من التزام التجار بنسب التخفيضات، والوقوف على مدى توافر الكميات المناسبة من السلع خصة التي يوجد عليها إقبال، ومدى جودة هذه السلع.

جنوب سيناء معارض أهلا رمضان طور سيناء استعداد

