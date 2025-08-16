كاجوال لافت.. أمينة خليل تستعرض رشاقتها

نشرت الفنانة أمينة خليل، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال.

وظهرت أمينة خليل، مرتديه بنطال باللون البيج والابيض، ونسقت معه توب باللون البيج ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد أمينة خليل، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي ، كما أكملت إطلالتها بنظارة شمسيه.

كما اختارت أمينة خليل ، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع وضع قبعة باللون البيج لإكمال اللوك.

ونعرض لكم صور الفنانة أمينة خليل