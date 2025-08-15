هيدي كرم تثير الجدل بفستان لافت.. صور

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاجر هانئ

حرصت الفنانة هيدي كرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ هيدي كرم

خطفت هيدي كرم الأنظار في أحدث ظهور لها بإطلالة أنيقة كشفت عن ذوقها الراقي، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالقماش المطرز بالكامل.

انتعلت هيدي كرم حذاً أنيقا ذا كعب عالي باللون الأسود، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة والغير مبالغ فيها، ونالت إعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت هيدي كرم بخصلات شعرها الكيرلي البني المنسدله، ولم تبالغ في استخدام صيحات التجميل مما كشف عن جمالها.

