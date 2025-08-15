زوجة ماجد المصري تتألق في أحدث ظهور.. شاهد

شاركت رانيا أبو النصر زوجة ماجد المصري، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.



إطلالة زوجة ماجد المصري

تألقت زوجة ماجد المصري في أحدث ظهور لها بإطلالة كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون البينك الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت زوجة ماجد المصري حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البينك، مع كلاتش صغير الحجم بنفس اللون، ونالت صورها إعجاب متابعيها على الإنستجرام.

ومن الناحية الجمالية، بدت زوجة ماجد المصري بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.