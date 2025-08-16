فستان لافت.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صورا جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

وأطلت رضوى الشربيني مرتدية فستان طويل وأنيق باللون الأسود، وجاء الفستان بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت رضوى الشربيني تسريحة الكعكة لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز.

أما من الناحية الجمالية تعتمد رضوى الشربيني ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الإعلامية رضوى الشربيني