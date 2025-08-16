بعد ظهورها الجديد .. 10 صور تخطف الأنظار لهيدي كرم

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته.

وأطلت هيدي كرم ، مرتديه فستان لافت باللون الذهبي اللامع، وجاء الفستان بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت هيدي كرم ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة تتناسب مع إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد هيدي كرم ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

وتحرص هيدي كرم على إرتداء الملابس المختلفة والفساتين الأنيقة التي تكشف عن جمالها

ونعرض لكم صور الفنانة هيدي كرم