نهال عنبر لصدى البلد: فخورة بمهرجان نقابة المهن التمثيلية.. وأقرأ سيناريو فيلم جديد

أعربت الفنانة نهال عنبر عن سعادتها وفخرها بمهرجان نقابة المهن التمثيلية، مشيدة بالجهد الكبير الذي يبذله الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وأعضاء مجلس النقابة، من أجل خروج المهرجان بصورة مشرفة تليق بالفن المصري والفنانين المشاركين فيه.

وقالت الفنانة نهال عنبر، في لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، إنها تشعر بفخر كبير تجاه مهرجان نقابة المهن التمثيلية، مؤكدة أنه يمثل إنجازًا مهمًا ومجهودًا كبيرًا من جانب النقيب الدكتور أشرف زكي وأعضاء النقابة، خاصة أنه يحرص على تكريم الفنانين وتقديم العديد من العروض المسرحية المتميزة، إلى جانب منح الشباب فرصة حقيقية لإظهار مواهبهم وتشجيعهم على الاستمرار في المجال الفني.

وأضافت أن المهرجان يعد حدثًا فنيًا عظيمًا ومشرفًا، لما يقدمه من دعم للحركة المسرحية والفنانين، مشيرة إلى أن الاهتمام بالمسرح وتشجيع المواهب الشابة من الأمور المهمة التي تسهم في إثراء الساحة الفنية وخلق أجيال جديدة قادرة على مواصلة مسيرة الإبداع.

نهال عنبر تكشف تفاصيل أعمالها الفنية المقبلة

وعن أعمالها الفنية الجديدة، كشفت الفنانة نهال عنبر أنها تقرأ حاليًا سيناريو فيلم سينمائي جديد، موضحة أنها تحرص على دراسة العمل جيدًا والتعرف على تفاصيل الشخصية التي من المقرر أن تقدمها، قبل اتخاذ قرارها النهائي بشأن المشاركة فيه.

وأكدت نهال عنبر أنها لا تتعجل الموافقة على أي عمل فني، بل تفضل قراءة السيناريو والتعمق في تفاصيل الشخصية ودراسة أبعادها، حتى تتمكن من تحديد مدى مناسبتها لها، وما إذا كانت ستضيف إلى مشوارها الفني أم لا.

وأشارت إلى أن اختيار الأدوار يحتاج إلى تفكير ودراسة، خاصة أن الفنان يسعى دائمًا إلى تقديم شخصيات مختلفة تترك أثرًا لدى الجمهور، وهو ما يجعلها حريصة على انتقاء أعمالها المقبلة بعناية.

نهال عنبر: راضية عن مشواري الفني وفخورة بكل أعمالي

وتطرقت الفنانة نهال عنبر خلال اللقاء إلى الحديث عن مشوارها الفني والأعمال التي قدمتها على مدار سنوات طويلة، والتي لا يزال عدد منها يحظى بمتابعة الجمهور واهتمامه حتى الآن، مؤكدًة أنها تشعر بالرضا التام عما قدمته خلال مسيرتها الفنية.

وقالت إنها قدمت العديد من الأعمال التي تعتز بها، وإنها راضية عن تاريخها الفني وعن كل التجارب والأعمال التي شاركت فيها، مشيرة إلى أن استمرار عرض أعمالها وتحقيقها النجاح والتفاعل مع الجمهور يمثل سعادة كبيرة بالنسبة لها.

وأضافت نهال عنبر أنها تشعر بالفخر تجاه كل خطوة في مشوارها الفني، مؤكدة أنها لو لم تقدم أي أعمال جديدة بعد الآن، فستظل فخورة بما أنجزته وما قدمته للجمهور طوال سنوات عملها في المجال الفني.

نهال عنبر تتمنى تقديم شخصيات جديدة ومميزة

وعلى الرغم من شعورها بالرضا عن مشوارها الفني، أكدت نهال عنبر أن لديها طموحات فنية مستمرة، وتتمنى أن تقدم خلال الفترة المقبلة المزيد من الشخصيات الجميلة والمختلفة، وأن تخوض تجارب فنية جديدة تضيف إلى رصيدها الفني وتمنحها فرصة للتنوع والتجديد.

وأوضحت أن الفنان يظل لديه دائمًا شغف بتقديم أدوار جديدة وشخصيات تحمل تفاصيل وتحديات مختلفة، وهو ما يدفعها إلى البحث عن الأعمال المميزة التي تستطيع من خلالها تقديم أداء يليق بثقة الجمهور ومحبة متابعيها.

واختتمت نهال عنبر حديثها بالتأكيد على اعتزازها بمشوارها الفني، وسعادتها بما قدمته من أعمال، مع تطلعها إلى المزيد من النجاحات والتجارب الفنية خلال الفترة المقبلة.



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