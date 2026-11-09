شيكابالا: الجهاز الفني الجديد للمنتخب يصنع روحا مختلفة.. وناصر ماهر كان يستحق الانضمام

تحدث محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم نادي الزمالك السابق، عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة علي ماهر، ورؤيته لبعض الاختيارات الخاصة بقائمة الفراعنة استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وقال شيكابالا، خلال ظهوره في برنامج «الكورة مع فايق»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، إن الجهاز الفني الجديد بدأ في إحداث حالة مختلفة داخل المنتخب، مشيرًا إلى أن هناك روحًا جديدة تظهر مع بداية المرحلة المقبلة، وهو ما قد ينعكس بشكل إيجابي على أداء اللاعبين والنتائج.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن ناصر ماهر، لاعب الفريق الأبيض، يمتلك إمكانيات فنية مميزة، ويجيد تقديم الحلول داخل الملعب، سواء من خلال التمرير أو التحرك وصناعة الفرص، مؤكدًا أنه كان يستحق التواجد ضمن اختيارات منتخب مصر خلال الفترة الحالية.

شيكابالا يشيد بإمكانيات ناصر ماهر

وأوضح شيكابالا أن ناصر ماهر من اللاعبين الذين يمتلكون قدرات خاصة، ويمكنهم تقديم الإضافة الفنية لأي فريق، في ظل قدرته على التعامل مع المواقف المختلفة داخل المباريات، وصناعة الفارق بفضل مهاراته ورؤيته الجيدة للملعب.

وأشار إلى أن وجود لاعب بهذه المواصفات يمنح الجهاز الفني خيارات إضافية، خاصة في ظل حاجة المنتخب إلى عناصر قادرة على صناعة الفرص وربط خطوط اللعب.

محمد بركات يعلق على استبعاد إمام عاشور

من جانبه، علق محمد بركات على قرار استبعاد إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، من قائمة منتخب مصر، مؤكدًا أن غيابه عن اختيارات الجهاز الفني أمر طبيعي، وفقًا لرؤية المدير الفني وقراراته الفنية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع بداية مرحلة جديدة داخل منتخب مصر، بعد تولي علي ماهر المسؤولية الفنية، خلفًا للجهاز السابق بقيادة حسام حسن، حيث يسعى المدير الفني الجديد إلى فرض أفكاره وتكوين مجموعة قادرة على تنفيذ طموحاته خلال الفترة المقبلة.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي مالاوي في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة، وسط ترقب لظهور المنتخب تحت قيادة جهازه الفني الجديد