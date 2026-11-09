الونش عن عودته للمنتخب: تتويج لرحلة طويلة من المعاناة

علّق محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، على عودته مجددًا إلى صفوف الفراعنة، بعد غياب استمر لمدة 3 سنوات، وذلك عقب اختياره ضمن قائمة المنتخب الوطني استعدادًا لمعسكر شهر نوفمبر الجاري، تحت قيادة علي ماهر، المدير الفني الجديد.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتين أمام مالاوي، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، في أولى محطات الجهاز الفني الجديد بقيادة علي ماهر.

ونشر محمود حمدي الونش رسالة عبر حسابه الرسمي، عبّر خلالها عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى تمثيل المنتخب الوطني، مؤكدًا أن هذه اللحظة تمثل تتويجًا لرحلة طويلة من المعاناة والصبر والعمل من أجل التعافي والعودة إلى الملاعب.

وقال مدافع الزمالك إنه بعد 3 سنوات من الابتعاد عن المنتخب، ورحلة صعبة شهدت تعرضه للإصابة والخضوع إلى 3 عمليات جراحية، إلى جانب فترات طويلة من الألم والتعب والمحاولات، نجح في تحقيق حلمه والعودة من جديد لارتداء قميص منتخب بلاده.

وأضاف الونش أن طريق العودة لم يكن مفروشًا بالورود، وشهد العديد من الأوقات الصعبة، لكنه لم يفقد إيمانه بالله أو إصراره على استعادة مستواه وتحقيق حلم المشاركة مجددًا مع الفراعنة.

رسالة شكر من الونش لكل من ساندوه في رحلة العلاج

وحرص لاعب الزمالك على توجيه الشكر لكل الأشخاص الذين قدموا له الدعم والمساندة خلال فترة الإصابة والتأهيل، مشيدًا بدور الأطباء والأخصائيين والمدربين وكل من ساهم في رحلة عودته إلى الملاعب.

كما خص الونش أسرته بالشكر، مؤكدًا أنها كانت الداعم الأكبر له خلال أصعب الفترات، إلى جانب كل من آمن بقدرته على تجاوز الإصابة والعودة إلى مستواه المعهود.

واختتم مدافع الزمالك رسالته بالتأكيد على أن عودته إلى المنتخب تمنحه دافعًا وطموحًا أكبر لتقديم أفضل ما لديه خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على رغبته في بذل أقصى جهد ممكن من أجل خدمة منتخب مصر وإسعاد الجماهير