بالجلابية الصعيدي والعِمّة.. سما المصري تستعرض مهاراتها في التحطيب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة سما المصري، خلال زيارتها إلى محافظة الأقصر، ظهرت خلاله بإطلالة صعيدية مرتدية الجلابية البلدي والعِمّة، وتحمل عصا التحطيب، وسط أجواء من البهجة والمرح.

وأظهر الفيديو سما المصري وهي تشارك في لعبة التحطيب بالعصا أمام أحد الرجال، في مشهد عكس اندماجها مع الأجواء التراثية التي تشتهر بها محافظات صعيد مصر، وسط تفاعل من المتواجدين الذين تابعوا المشهد من خارج ساحة اللعب.

ولاقت اللقطات تفاعلًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداولوا الفيديو على نطاق واسع، وسط تعليقات متنوعة على ظهور سما المصري بالزي الصعيدي ومشاركتها في واحدة من أبرز الفنون الشعبية والتراثية التي تشتهر بها محافظة الأقصر.

وتُعد لعبة التحطيب من أبرز الفنون الشعبية المتوارثة في صعيد مصر، وترتبط بالتراث والثقافة الشعبية، وتحظى بحضور لافت في المناسبات والاحتفالات الشعبية.

