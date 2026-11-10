ضبط سيارة محملة بـ38 شيكارة دقيق مدعم قبل تهريبها في أبوكبير بالشرقية

تمكنت حملة تموينية بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية من ضبط سيارة ربع نقل محملة بكمية من الدقيق البلدي المدعم بلغت ٣٨ شيكارة بإجمالي وزن طن و٩٠٠ كجم وذلك قبل التصرف فيها بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وبناءً على تعليمات اللواء أ.ح دكتور محمد بهاء الدين رئيس مركز ومدينة أبوكبير بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة منظومة تداول الدقيق المدعم والتصدي لمحاولات تهريبه.

وكانت الحملة التي نفذتها إدارة تموين أبوكبير برئاسة الأستاذ محمد عبدالرحمن قد أسفرت عن ضبط السيارة وبداخلها ٣٨ شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم بإجمالي ١٩٠٠ كجم.

وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات وإيداعها بمستودع شركة المطاحن بأبوكبير لحين صدور قرار النيابة العامة.

وتأتي هذه الحملات في إطار إحكام الرقابة على منظومة الدعم والتصدي بكل حسم لمحاولات تهريب الدقيق البلدي المدعم أو التصرف فيه بطرق غير قانونية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على حقوق المواطنين.