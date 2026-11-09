المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح بدون ترخيص في الشرقية

قضت الدائرة الثانية المستأنفة بمحكمة الزقازيق برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد وحازم بشير أحمد وأسامة محمد عبد الهادي، وبأمانة سر حاتم إمام وسامي سمير بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث القضية رقم 27703 لسنة 2025 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 5117 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط المتهم أثناء استقلاله سيارة بالطريق العام، حيث أسفرت عملية الضبط، وفقًا لما ورد بأوراق القضية، عن العثور بحوزته على كمية من جوهر الحشيش المخدر، بالإضافة إلى سلاح ناري وذخائر دون ترخيص.

شملت المضبوطات هاتفًا محمولًا ومبلغًا ماليًا والسيارة المستخدمة في الواقعة، والتي خضعت جميعها للفحص ضمن إجراءات التحقيق.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وبالعرض علي النيابة العامة قررت إحالته الي المحكمة والتي أصدرت حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريم المتهم 50 ألف جنيه، عن الاتهامات المنسوبة إليه في القضية.