سقوط لص حاول سرقة منزل في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو وصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالدلوف لمنزله بقصد سرقته بالشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد) وبسؤاله أقر أنه بتاريخ 1/ أغسطس المنقضى تلاحظ له قيام أحد الأشخاص بالدلوف لمنزله من أعلى السور الخاص بالمنزل وعقب مشاهدته له لاذ بالهرب.

تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة بمقطعى الفيديو (عامل - مقيم بدائرة المركز)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد السرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

