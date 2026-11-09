صوته خطف القلوب.. عامل بمحطة بنزين يبدع في تلاوة آيات من القرآن الكريم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو مؤثر لعامل بأحدى محطات البنزين، وهو يبدع في تلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت عذب وخشوع لافت، أثناء تأدية عمله.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، العامل وهو يقف بجوار إحدى السيارات داخل المحطة، مرتديًا ملابس العمل، منهمكًا في خدمة المواطنين، لكن صوته كان هو البطل الحقيقي للمشهد، حيث بدأ في تلاوة آيات من الذكر الحكيم، بنبرة هادئة مفعمة بالإيمان، جعلت كل من سمعه يتوقف للحظات للاستماع والإنصات.

وتفاعل معه الآلاف من المتابعين، الذين عبّروا عن إعجابهم الشديد بجمال صوته، وحسن تلاوته، واتقانه لأحكام التجويد رغم انشغاله بالعمل وظروفه الصعبة.

وعلّق أحد المتابعين قائلًا: "سبحان الله، صوت يخترق القلب من غير ميكروفون ولا استوديو"، بينما قال آخر: "القرآن لما يخرج من قلب صادق بيوصل للقلب على طول، ربنا يبارك فيه ويرزقه من واسع فضله".

وأكد متداولو المقطع أن العامل لم يكن يقصد الشهرة أو التصوير، بل كان يتلو القرآن كعادة يومية يؤنس بها نفسه أثناء العمل، ويستعين بها على مشقة يومه الطويل، ليفاجأ بأن صوته قد وصل إلى ملايين القلوب.

وطالب عدد من رواد التواصل الاجتماعي بضرورة دعم هذا العامل، وتسليط الضوء على موهبته، وإتاحة الفرصة له للمشاركة في المسابقات القرآنية، تقديرًا لموهبته الفطرية وصوته .