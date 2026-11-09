وداعا لاستيراد التقاوي.. تحرك مصري روسي لإنشاء مصنع جديد في مصر

أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي، وجود تحركات جادة بين مصر وروسيا لإنشاء مصنع مشترك متخصص في إنتاج وتجهيز البذور والتقاوي المتطورة على الأراضي المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل بشرى سارة للمزارعين، وخطوة طال انتظارها لدعم قطاع إنتاج التقاوي في مصر.

وقال أبوصدام إن نقل الخبرات والتكنولوجيا الروسية في مجال إنتاج وتجهيز التقاوي إلى مصر من شأنه أن يسهم في تحويلها من دولة مستوردة للتقاوي إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير التقاوي المتطورة إلى مختلف دول القارة الأفريقية، بما يدعم زيادة الإنتاج الزراعي، ويحد من الاعتماد على الاستيراد، ويوفر العملة الصعبة التي تنفق سنويًا على استيراد تقاوي الخضر والفاكهة.

وأضاف أن هذا التعاون يمثل فرصة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والزراعية بين مصر وروسيا، ويفتح أمام الجانب الروسي آفاقًا جديدة لدخول الأسواق الأفريقية من خلال البوابة المصرية، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة للمصريين، وتلبية احتياجات السوق المحلية من التقاوي عالية الجودة.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن إقامة المصنع ستنعكس إيجابيًا على القطاع الزراعي، من خلال المساهمة في خفض تكاليف الإنتاج، وتوفير التقاوي بأسعار مناسبة، وزيادة إنتاجية المحاصيل، بما يدعم دخول المزارعين ويحسن مستوى معيشتهم، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

وأكد أبوصدام ترحيبه بالتحركات المصرية الروسية في هذا المجال، معتبرًا أن إنشاء المصنع يمثل خطوة مهمة لتسريع توطين تكنولوجيا إنتاج التقاوي المتطورة، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تنفيذ مشروع قومي لإنتاج تقاوي الخضر والفاكهة محليًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح أن التكامل بين المشروع القومي المصري والتعاون الروسي من شأنه اختصار الوقت والجهد اللازمين لتحقيق الاكتفاء من التقاوي محليًا، وفتح آفاق جديدة أمام تصديرها، بما يعزز تنافسية القطاع الزراعي المصري، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج الزراعي، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي لمصر والدول الأفريقية.