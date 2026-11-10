وحدة حقوق الإنسان بالشرقية تتابع الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن حماية حقوق الإنسان تأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين جودة حياة المواطنين، مشدداً على أهمية تكثيف جهود المتابعة الميدانية والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان حصول المواطنين على حقوقهم في الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وتعزيز الوعي المجتمعي بثقافة الحقوق والواجبات.

من جانبها، أوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة المحافظ، أهمية مواصلة جهود المحافظة في دعم وتعزيز حقوق الإنسان ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات، ورصد المشكلات والتعامل معها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.

فيما أوضح محمد فوزي، مدير وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام، أن الوحدة نفذت خلال شهر أكتوبر سلسلة من الجولات الميدانية والفعاليات التوعوية والرقابية بالتنسيق مع المديريات والجهات المعنية في إطار تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، حيث قامت اللجان المشتركة التي تضم ممثلين عن مديريات التربية والتعليم والصحة والتضامن الاجتماعي ومديرية التموين بالمرور على مستشفيات الحميات بالزقازيق وههيا ومكتب صحة ثان الزقازيق والمركز الطبي بالنحال أول لمتابعة مستوى الرعاية الطبية والاطلاع على أداء الأقسام المختلفة وتلقي شكاوى المواطنين وقياس مدى رضاهم عن الخدمات الصحية من خلال استمارات الاستبيان والتأكد من تقديم الخدمة الطبية على الوجه الأمثل.

وقال مدير وحدة حقوق الإنسان إن أعمال المتابعة شملت المرور على 14 مدرسة بمراكز ومدن الزقازيق والقنايات والقرين ومشتول السوق والإبراهيمية، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية ورصد ودراسة المشكلات التي تواجه الطلاب والعاملين إلى جانب نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المؤسسات التعليمية.

كما نظمت الوحدة ندوتين توعويتين بمكتبة مصر العامة بفاقوس بالتعاون مع وحدات حقوق الإنسان وحماية الطفل وتكافؤ الفرص وذوي الهمم بمركز فاقوس تناولت الأولى التوعية بمخاطر التنمر وصوره المختلفة سواء اللفظي أو الجسدي أو النفسي أو الإلكتروني وآثاره السلبية على الصحة النفسية والتوافق الاجتماعي وأهمية مواجهة التمييز والإيذاء.

فيما تناولت الثانية التربية الإيجابية وتعديل السلوك لدى الأطفال وأساليب التعامل مع فرط الحركة وضعف الانتباه والتركيز وأهمية الإحتواء والتواصل الفعال داخل الأسرة.

وأشار مدير وحدة حقوق الإنسان إلى أن الوحدة قامت بالمرور على مؤسسة كبار بلا مأوى بشيبة ودار التربية للبنين لمتابعة مستوى الخدمات الصحية والمعيشية وبرامج الدعم النفسي والاجتماعي المقدمة للنزلاء والتأكد من الالتزام بالمعايير الحقوقية والإنسانية والاستماع إلى شكاواهم والعمل على المساهمة في حلها كما نفذت بالتنسيق مع مديرية التموين حملة رقابية على المحال التجارية والأسواق بمركزي ومدينتي ههيا والإبراهيمية للتأكد من توافر السلع الأساسية وصلاحية المنتجات الغذائية والإعلان عن الأسعار ومراجعة تراخيص المنشآت وأسفرت الحملة عن تحرير عدد منح المحاضر للمخالفين.

كما استمرت الوحدة في متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمراكز التكنولوجية، حيث تم المرور على مراكز القنايات والقرين وحي ثان الزقازيق لمتابعة انتظام العمل وتقديم التيسيرات اللازمة لإنهاء مصالح المواطنين من خلال منظومة الشباك الموحد ورصد المعوقات والمشكلات التي تواجههم والتأكد من تخصيص شباك لكبار السن وذوي الهمم ومتابعة الخدمات المقدمة، والتي تشمل استخراج بيانات الصلاحية وتراخيص البناء والهدم والتجديد والتنازل وطلبات المرافق وتراخيص الإعلانات والإشغالات وطلبات التصالح وفقاً للقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ والطلبات المرفوضة وفقاً للقانون رقم ١٧، فضلاً عن تراخيص المحال العامة والخاصة وطلبات المعاينة واستخراج الإفادات وغيرها من الخدمات بما يسهم في تحسين مستوى الأداء وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وتحقيق الشفافية والنزاهة.

وأضاف مدير وحدة حقوق الإنسان أن الوحدة تواصل استقبال شكاوى المواطنين وفحصها ومخاطبة الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل على إنهائها بما يعزز حماية حقوق المواطنين ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.