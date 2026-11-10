جهاز شئون البيئة بالشرقية يشن حملات تفتيشية مفاجئة على 13 منشأة خلال شهر أكتوبر

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الصناعية والغذائية بنطاق المحافظة، للتأكد من الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية، وعدم وجود انبعاثات تضر بالبيئة وصحة الإنسان، فضلاً عن التأكد من توافر الموافقات البيئية اللازمة ومطابقة أنظمة إدارة المخلفات للاشتراطات القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة.

وفي هذا الإطار، أشارت المهندسة وفاء عبد الشافي، مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة لمحافظتى الشرقية والإسماعيلية، إلى أنه خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٦، قامت اللجنة المشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالإشتراك مع إدارة نوعية البيئة بالفرع بالتفتيش على على (١٣) منشأة صناعية وغذائية بمراكز ومدن (العاشر من رمضان، وأبو كبير وفاقوس والزقازيق) ، تعمل فى مجالات "السيراميك، والجليز، والبويات، والحديد والصلب، وألبان، وزيوت، وصناعات غذائية، وأسمدة، ومنتجات الذرة، والمطاط، وملابس جاهزة، وحقائب، وأدوات صحية".

وقالت مديرة عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية إن الحملات التفتيشية المفاجئة أسفرت عن ضبط عدة مخالفات بيئية، تمثلت في “عدم وجود سجلات بيئية - عدم اكتمال سجل المواد والمخلفات الخطرة - عدم ارتداء العاملين لمهمات الوقاية - عدم وجود مخزن للمخلفات الخطرة - عدم وجود تعاقدات تخلص من المخلفات العادية والخطرة - تواجد مواد خطرة ومخلفات فى غير الأماكن المخصصة لها - عدم الربط على الشبكة القومية للرصد – عدم مطابقة المداخن للاشتراطات البيئية”.

وأكدت أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المنشآت المخالفة بمعرفة هيئة التنمية الصناعية.