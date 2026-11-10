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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

عموتة يتمسك به والخليج يفتح أبواب الرحيل.. هل يخسر الأهلي بن شرقي بسبب سقف الرواتب؟

بن شرقي
بن شرقي
محمود أحمد

لم يعد مستقبل المغربي أشرف بن شرقي مع الأهلي مرتبطًا فقط برغبة الجهاز الفني في الاحتفاظ بخدماته، بعدما دخل ملف التجديد مرحلة أكثر تعقيدًا، في ظل اختلاف الرؤية بين اللاعب وإدارة النادي بشأن المقابل المالي، بالتزامن مع تحركات خليجية تستهدف استغلال الموقف والحصول على توقيعه خلال الموسم المقبل.

وبات النجم المغربي أمام مفترق طرق مع اقتراب نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري، بعدما تلقى ثلاثة عروض من أندية خليجية تسعى إلى ضمه، بواقع عرضين من الدوري السعودي وثالث من أحد أندية الدوري القطري، في وقت لا تزال فيه إدارة الأهلي متمسكة باستمراره، لكنها لا تبدو مستعدة للتراجع عن سياستها المالية الجديدة من أجل حسم الملف.

 

عموتة يضع بن شرقي ضمن حساباته للموسم المقبل

على المستوى الفني، يحظى بن شرقي بتقدير كبير داخل الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مواطنه الحسين عموتة، الذي يرى أن اللاعب يمتلك مقومات يصعب تعويضها بسهولة، سواء من حيث الخبرة أو الحلول الهجومية التي يقدمها داخل الملعب.

ويتمسك عموتة باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق باعتباره أحد العناصر القادرة على صناعة الفارق في المواجهات الكبرى، بفضل مهاراته الفردية وسرعته وقدرته على التحرك في أكثر من مركز هجومي، وهي مميزات تمنح المدير الفني خيارات متنوعة عند بناء التشكيل واختيار الحلول الهجومية.

ولا تنطلق رغبة عموتة في الإبقاء على بن شرقي من اعتبارات فنية فقط، بل ترتبط أيضًا بالحاجة إلى الحفاظ على العناصر صاحبة الخبرات داخل الفريق، خصوصًا أن الاستغناء عن لاعب بحجم النجم المغربي قد يفرض على الإدارة البحث عن بديل يمتلك المواصفات نفسها، وهو أمر لا يبدو سهلًا في سوق الانتقالات.

 

سقف الرواتب يعطل التجديد.. 1.1 مليون دولار عرض الأهلي

لكن الأزمة الحقيقية في ملف بن شرقي لا تتعلق بمدى اقتناع الأهلي بإمكاناته أو رغبة عموتة في استمراره، وإنما تتمحور حول المقابل المالي الذي سيحصل عليه اللاعب حال توقيع عقد جديد.

فقد وضعت إدارة الأهلي سقفًا ماليًا جديدًا للرواتب في إطار توجه يستهدف ضبط المصروفات وتحقيق التوازن داخل غرفة الملابس وحددت مليونًا و100 ألف دولار سنويًا، باعتباره الحد الأقصى الذي يمكن تقديمه لتجديد عقد اللاعب المغربي.

ويمثل هذا الرقم نقطة الخلاف الرئيسية بين الطرفين، خاصةً أن بن شرقي يحصل في الوقت الحالي على مليون و900 ألف دولار سنويًا ولا يرغب في قبول تخفيض راتبه عند توقيع عقد جديد، بل يتطلع إلى زيادة المقابل المالي بما يتناسب مع قيمته الفنية وخبراته.

وبذلك تجد الإدارة نفسها أمام معادلة صعبة؛ فهي تريد الاحتفاظ بأحد أبرز عناصرها الهجومية، لكنها في الوقت نفسه لا ترغب في تجاوز القواعد المالية التي وضعتها مؤخرًا حتى لا يؤدي ذلك إلى فتح الباب أمام مطالب مماثلة من لاعبين آخرين داخل الفريق.

 

3 عروض خليجية تضع الأهلي تحت ضغط

في المقابل، تمنح العروض الخليجية بن شرقي مساحة أكبر للمناورة في مفاوضات التجديد بعدما دخلت ثلاثة أندية على خط اهتمامها بالحصول على خدماته من بينها ناديان سعوديان وآخر قطري.

وتأتي هذه التحركات في توقيت حساس، إذ يمكن أن تتحول العروض إلى بدائل حقيقية أمام اللاعب حال استمرار الخلاف حول المقابل المالي، خصوصًا أن الأندية الخليجية تراقب موقفه من الأهلي وتنتظر اتضاح الصورة بشأن مستقبله قبل اتخاذ خطوات أكثر جدية.

ولا يمثل اهتمام الأندية الثلاثة مجرد تطور عابر في سوق الانتقالات بل يضع الأهلي أمام احتمالية فقدان لاعب يرغب مديره الفني في استمراره في الوقت الذي لا تتطابق فيه المطالب المالية للاعب مع العرض الذي حددته الإدارة.

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