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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خسائر جديدة للذهب.. عيار 21 يفقد 40 جنيهًا والجنيه الذهب يتراجع 320

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
محمد صبيح

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها، وانخفض سعر الذهب عيار 21 بنحو 40 جنيهًا ليسجل 6,215 جنيهًا للبيع و6,165 جنيهًا للشراء، بينما تراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 320 جنيهًا ليسجل 49,720 جنيهًا للبيع و49,320 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7,105 جنيهات للبيع و7,045 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر عيار 18 نحو 5,325 جنيهًا للبيع و5,285 جنيهًا للشراء.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم في مصر وفق آخر تحديث:

عيار 24: 7,105 جنيهات للبيع و7,045 جنيهًا للشراء.

عيار 21: 6,215 جنيهًا للبيع و6,165 جنيهًا للشراء.

عيار 18: 5,325 جنيهًا للبيع و5,285 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 4,145 جنيهًا للبيع و4,110 جنيهات للشراء.

الجنيه الذهب: 49,720 جنيهًا للبيع و49,320 جنيهًا للشراء.

الأونصة بالجنيه المصري: 220,925 جنيهًا للبيع و219,145 جنيهًا للشراء.

الأونصة بالدولار: 4,087.97 دولار.

دولار الصاغة: 54.04 جنيه، مقابل 53.48 جنيه في البنك.

 

أسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعًا جديدًا، مع انخفاض سعر عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلية بنحو 40 جنيهًا، وسط متابعة المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر في الأسواق العالمية والمحلية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6,215 جنيهًا للبيع و6,165 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 7,105 جنيهات للبيع و7,045 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5,325 جنيهًا للبيع و5,285 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر عيار 14 نحو 4,145 جنيهًا للبيع و4,110 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 320 جنيهًا، ليسجل 49,720 جنيهًا للبيع و49,320 جنيهًا للشراء، بالتزامن مع انخفاض أسعار جرامات الذهب في السوق المحلية.

وبلغ سعر الأونصة بالجنيه المصري نحو 220,925 جنيهًا للبيع و219,145 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عالميًا اليوم

على المستوى العالمي، سجلت أونصة الذهب نحو 4,087.97 دولار، بينما بلغ سعر دولار الصاغة 54.04 جنيه، مقابل 53.48 جنيه في البنك.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، أبرزها تحركات سعر الأونصة عالميًا، وسعر صرف الدولار، إلى جانب مستويات العرض والطلب في السوق المحلية.

هل أسعار الذهب تشمل المصنعية؟

لا تشمل أسعار الذهب المعلنة المصنعية والدمغة، إذ تضاف هذه التكلفة عند شراء المشغولات الذهبية، وتختلف قيمتها من محل صاغة إلى آخر بحسب نوع المشغولات ووزنها والشركة المنتجة.

وبالتالي يكون السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية أعلى من سعر الجرام المعلن، بعد إضافة المصنعية والدمغة.

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