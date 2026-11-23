كرّم الاتحاد الدولي للسلاح، برئاسة الكابتن عبد المنعم الحسيني، البطل المصري محمد السيد، صاحب برونزية أولمبياد باريس، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز السنوي (Gala Awards)، الذي أُقيم بالعاصمة المجرية بودابست، على هامش اجتماعات كونجرس الاتحاد الدولي؛ تقديرًا لإنجازه الكبير وتصدره التصنيف العالمي لسلاح سيف المبارزة للرجال.

كما شهد الحفل اختيار الكابتن السيد سامي، مدرب البطل الأولمبي محمد السيد، كأفضل مدرب لسلاح سيف المبارزة على مستوى العالم عن موسم 2025–2026، تتويجًا لمسيرته الفنية المتميزة ودوره المحوري في وصول اللاعب إلى قمة التصنيف الدولي.

وجرت مراسم التكريم وسط حضور دولي رفيع المستوى، وبمشاركة وفد الاتحاد المصري للسلاح الذي ضم الكابتن أيمن منير نائب رئيس الاتحاد، والدكتورة أماني البحيري عضو مجلس الإدارة.

من جانبه، تقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح، برئاسة كابتن طارق الحسيني، بخالص التهنئة إلى البطل الأولمبي محمد السيد، ومدربه القدير الكابتن السيد سامي، على هذا التتويج العالمي المستحق، مؤكدين أن هذا الإنجاز يعكس المكانة الرائدة التي وصلت إليها رياضة السلاح المصرية على الساحة الدولية، ويُجسّد ثمرة الجهد المتواصل والتخطيط السليم لرفع علم مصر عاليًا في كبرى المحافل الرياضية.