شنّ الإعلامي إبراهيم سعيد هجوما حادا على لاعبي النادي الأهلي، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وكتب إبراهيم سعيد، عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «بسبب اللعيبة ولأول مرة في تاريخ النادي الأهلي جمهور الأهلي يغادر الاستاد، اللعيبة والمدرب هي اللي تمشي مش الجمهور، بن جديدة عشان يستلم الكورة لازم تسلمهاله بإيدك!»، معبرا عن غضبه من أداء الفريق خلال المباراة، وانتقد مستوى اللاعبين والمدير الفني، إلى جانب تراجع المردود الفني للفريق.

وحقق بيراميدز فوزا ثمينا على الأهلي بهدفين دون رد، بعدما افتتح كريم حافظ التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 32، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 48، ليحسم الفريق السماوي المواجهة لصالحه.

وشهدت المباراة غيابا واضحا للأهلي على المستوى الهجومي، في ظل عدم نجاح لاعبيه في تقديم الأداء المنتظر، ليخرج الفريق الأحمر دون تسجيل أي أهداف، ويتعرض لخسارته الأولى في مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ترتيب الأهلي وبيراميدز بعد المباراة

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة، محققا العلامة الكاملة بعد الفوز في مبارياته التسع، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة في المركز الثالث، بعدما تلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، ليفقد نقاطا مهمة في سباق المنافسة على صدارة الدوري.