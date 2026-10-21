شوبير يكشف تفاصيل شكوى بترول أسيوط ضد حكم مباراة الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن اعتراض نادي بترول أسيوط على القرارات التحكيمية خلال مباراته أمام الزمالك، مشيرًا إلى أن النادي يستعد لتقديم شكوى رسمية ضد الحكم حمادة القلاوي.

وقال شوبير إن بترول أسيوط يرى أن محمد عواد ارتكب خطأ خلال إحدى الكرات، بعدما تصدى لها بقدمه قبل أن تصطدم بيده، معتبرًا أن اللعبة كان يجب احتسابها مخالفة.

وأضاف أن اعتراضات الفريق شملت أيضًا تدخلًا عنيفًا على أحمد خالد، لاعب بترول أسيوط، مؤكدًا أن النادي يرى أن الحكم لم يوفر الحماية اللازمة للاعبيه خلال المباراة

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره الجيش الرواندي في تمام الثامنة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض إلى تأكيد تفوقه وحسم التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.

كان الزمالك قد وضع قدمًا في المرحلة المقبلة بعدما حقق فوزًا ثمينًا بهدف دون مقابل في مباراة الذهاب، التي أقيمت على استاد أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي يوم الجمعة الماضي.

ويحتاج الفريق الأبيض إلى الحفاظ على أفضليته في لقاء العودة، بينما يدخل الجيش الرواندي المباراة بحثًا عن تعويض خسارته في المواجهة الأولى، في محاولة للإبقاء على آماله في مواصلة مشواره بدوري أبطال أفريقيا.