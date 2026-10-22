لماذا ابتعد هادي رياض عن تشكيل الأهلي؟.. تفاصيل جلسة اللاعب مع عموتة

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، خلال ظهورها عبر برنامج «ملعب أون»، عن تفاصيل الجلسة التي جمعت المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، والمدافع هادي رياض، بعد استبعاده من حسابات الفريق خلال الفترة الأخيرة، موضحة موقف اللاعب من العودة إلى المشاركة في المباريات المقبلة.

وأوضحت ريهام حمدي أن خط دفاع الأهلي شهد تغييرات متكررة منذ بداية الموسم الجاري، في ظل عدم الاستقرار على تشكيل ثابت، حيث بدأ الفريق الاعتماد على هادي رياض، قبل أن يحصل عمرو الجزار على فرصته، إلى جانب مشاركة ياسر إبراهيم بجوار ياسين مرعي أو هادي رياض، ثم دخول أشرف داري في حسابات الجهاز الفني.

وأضافت أن استبعاد هادي رياض دفعه إلى عقد جلسة مع المدير الفني للاستفسار عن أسباب ابتعاده عن التشكيل، ومعرفة موقفه من المشاركة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت أن عموتة طمأن اللاعب خلال الجلسة، وشدد على أن فرصته في العودة إلى قائمة الأهلي لا تزال قائمة، وأن استبعاده في الوقت الحالي لا يعني خروجه من حسابات الجهاز الفني بصورة نهائية.

وأشارت إلى أن المدير الفني أوضح لهادي رياض أن أشرف داري نجح في إثبات جدارته خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يمنحه الأفضلية للاستمرار في التشكيل لبعض الوقت، على غرار ما حدث في بداية الموسم عندما حصل هادي على فرصته، ثم شارك عمرو الجزار وقدم مستويات جيدة قبل أن تبعده الإصابة عن المشاركة.

واختتمت ريهام حمدي تصريحاتها بالتأكيد على أن الجهاز الفني يمنح الأولوية في الوقت الحالي لأشرف داري، مع الإبقاء على فرصة هادي رياض في العودة للمشاركة، مطالبة اللاعب بالتركيز في التدريبات وانتظار فرصته، في ظل استمرار المنافسة بين مدافعي الأهلي على حجز مكان في التشكيل الأساسي.