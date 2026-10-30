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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرار حاسم في الأهلي بشأن مستقبل عموتة

عموتة
عموتة
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن موقف إدارة القلعة الحمراء من مستقبل المغربي حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في ظل حالة الغضب والانتقادات التي يتعرض لها بسبب تراجع النتائج والمستوى الفني خلال الفترة الأخيرة.

وأكد المصدر أن إدارة الأهلي لا تتجه لاتخاذ قرار متسرع بشأن مستقبل عموتة ، حيث استقر مسؤولو النادي على استمرار المدرب المغربي في منصبه حتى مواجهة بيراميدز المقبلة، على أن يتم تقييم موقفه بشكل نهائي عقب المباراة.

وأوضح المصدر أن نتيجة مواجهة بيراميدز سيكون لها دور مؤثر في تحديد مصير المدير الفني، خاصة أن خيار رحيله سيكون مطروحًا بقوة حال تعرض الفريق للخسارة، في ظل عدم الرضا عن الأداء والنتائج منذ توليه المسؤولية.

وأضاف أن إدارة الأهلي تفضل التريث قبل اتخاذ أي قرار بشأن الجهاز الفني، في ظل التغييرات المتكررة التي شهدها منصب المدير الفني خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا منذ رحيل السويسري مارسيل كولر، وهو ما يدفع الإدارة لدراسة جميع السيناريوهات قبل حسم الملف.

وأشار المصدر إلى أن هناك حالة من عدم الرضا داخل النادي عن الشكل الفني للفريق، وسط مطالبات بضرورة ظهور الأهلي بصورة أكثر إقناعًا، واستعادة الشخصية الهجومية التي اعتادت عليها جماهير القلعة الحمراء.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات التي تعقب مواجهة بيراميدز اجتماعًا داخل الأهلي لتقييم المرحلة الماضية، ومناقشة مستقبل حسين عموتة، سواء بمنحه فرصة جديدة أو اتخاذ قرار بإنهاء مشواره مع الفريق.

الحسين عموتة الأهلي الدوري المصري بيراميدز أخبار الأهلي

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