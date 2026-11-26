كشف الإعلامي أمير هشام عن كواليس اختيار سامي قمصان لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي بشكل مؤقت، عقب رحيل الحسين عموتة، مؤكدًا أن التوجه الأساسي داخل إدارة النادي لا يزال يتمثل في التعاقد مع مدير فني أجنبي مميز.

سامي قمصان

وأوضح أمير هشام، خلال تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع على قناة «مودرن MTI» الفضائية، أن ياسين منصور، نائب رئيس النادي والمشرف على ملف كرة القدم، لديه رغبة كبيرة في التعاقد مع مدرب أجنبي يمتلك سيرة ذاتية قوية وإمكانات فنية مميزة، مشيرًا إلى أن هذه كانت رغبته حتى قبل التعاقد مع الحسين عموتة.

وأضاف أن الأهلي سيواصل البحث عن مدير فني أجنبي مناسب، على أن يستمر سامي قمصان في منصبه لحين التوصل إلى اتفاق مع مدرب يمتلك المواصفات التي تتناسب مع طموحات النادي.

وأشار إلى أن جلسة محمود الخطيب، رئيس النادي، مع ياسين منصور وسيد عبدالحفيظ، عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة، شهدت مناقشة مختلف الخيارات المطروحة، قبل الاستقرار على تعيين قمصان مديرًا فنيًا مؤقتًا، مع استمرار البحث عن مدرب أجنبي.

واختتم بأن استمرار سامي قمصان في منصبه حتى نهاية الموسم يظل احتمالًا واردًا، حال استقرار الأوضاع داخل الفريق وتحسن النتائج خلال المرحلة المقبلة.