كشف الإعلامي أمير هشام آخر تطورات تشكيل الجهاز الفني المعاون لسامي قمصان، المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، عقب رحيل الحسين عموتة.

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وأوضح أمير هشام، خلال تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع على قناة «مودرن MTI» الفضائية، أن المشاورات لا تزال مستمرة بشأن تشكيل الجهاز الفني الجديد، خلال جلسة تجمع سامي قمصان مع سيد عبدالحفيظ، بحضور وائل جمعة، مدير الكرة.

وأشار إلى أن ياسر رضوان سيستمر في منصب المدرب المساعد بصورة طبيعية، في ظل وجود قناعة كبيرة بقدراته وأفكاره الفنية من جانب لاعبي الفريق.

وفيما يتعلق بمنصب مدرب حراس المرمى، أكد أن الأمر لم يُحسم حتى الآن، موضحًا أن أحمد فوزي تولى قيادة تدريبات الحراس خلال مران الأمس.

وأضاف أن الهولندي جوي بوتفير، الذي عمل ضمن الجهاز الفني السابق للحسين عموتة، يُعد من الأسماء المطروحة للاستمرار في منصبه، في ظل وجود قناعة بقدراته الفنية وتدريباته لدى حراس الأهلي، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

ولفت إلى أن اسم ميشيل يانكون طُرح ضمن الترشيحات، لكنه بعيد عن تولي المهمة، كما أن فرص أحمد فوزي في الاستمرار بمنصب مدرب الحراس تبدو ضئيلة.