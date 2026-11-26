كشف الإعلامي أمير هشام عن الأسماء المطروحة للانضمام إلى الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي، بقيادة سامي قمصان، بعد رحيل الحسين عموتة.

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وقال أمير هشام، خلال تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع على قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن انضمام أحمد فتحي إلى الجهاز الفني للأهلي لن يكون أمرًا سهلًا خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الأمر نفسه ينطبق على شريف عبدالفضيل، الذي تبدو فرص وجوده في منصب المدرب المساعد صعبة.

وأضاف أن سامي قمصان طلب الاستعانة بأحد الأسماء التي سبق لها العمل معه في نادي المقاولون العرب، وهو أحمد نخلة، نجم الأهلي السابق خلال فترة التسعينيات.

وأوضح أن أحمد نخلة يُعد أحد المرشحين للانضمام إلى الجهاز الفني الجديد، ومن الوارد أن يتحول ترشيحه إلى قرار رسمي خلال الفترة المقبلة.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالتأكيد على أن المشاورات لا تزال مستمرة بشأن التشكيل النهائي للجهاز الفني المعاون لسامي قمصان، في انتظار الإعلان الرسمي من جانب النادي الأهلي عن كافة التفاصيل.