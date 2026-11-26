أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن تراجع أداء النادي الأهلي ليس وليد الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن إدارة القلعة الحمراء لم تقصر في توفير كل الإمكانيات للاعبين والجهاز الفني.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "أداء الأهلي متراجع منذ فترة، وليس في الموسم الحالي، وإدارة النادي الأهلي لم تقصر في أي شيء، ووفرت لبن العصفور للاعيبة والمدرب".

وأضاف: "اعتماد الأهلي على الناشئين في الفترة الحالية هيكون قرار خاطئ، لأن الظروف غير مهيأة لتألق أي لاعب صغير".

وتطرق نجم الزمالك السابق إلى أوضاع الفريق الأبيض، قائلًا: "لاعيبة الزمالك جابت آخرها بسبب المستحقات، وكتر خيرهم على النتائج اللي عملوها في الفترة الأخيرة رغم الأزمات".

آخر قرارات الأهلي

شهد مقر النادي الأهلي مساء أمس، الأربعاء، اجتماعًا مطولًا، بحضور ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، المشرفين على الكرة، وبالتواصل الهاتفي مع محمود الخطيب، رئيس النادي، للاطلاع على رؤيته بخصوص العديد من الأمور الخاصة بقطاع الكرة، وفي حضور وائل جمعة، مدير الكرة، وسامي قمصان، المدير الفني، تم الاتفاق على ما يلي:-

قرارات الأهلي:

- اعتماد تشكيل الجهاز الفني المقدم من سامي قمصان.

- التوجيه بفتح الباب أمام تلقي العروض لبعض اللاعبين المقصرين في حق النادي.

- إتاحة الفرصة للوجوه الواعدة بما يتفق مع رؤية المدير الفني.

- التأكيد على الثقة الكاملة في اللاعبين الذين يؤدون بشخصية الأهلي.

- استكمال هيكلة قطاع الكرة بتعيين مدير رياضي أجنبي، لديه رؤية وخبرات كبيرة للتخطيط، وتفعيل التواصل المثمر بين منظومة الكرة بالنادي.