وجّه الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالتنسيق بين جهات المرافق المعنية، من مياه وكهرباء وغاز واتصالات، لضمان تنفيذ مشروع تطوير الجزيرة الوسطى بمنطقة مجاويش، وتحويلها إلى حديقة عامة تضم مساحات خضراء وبرجولات ومقاعد، لتكون متنفسًا حضاريًا للمواطنين.

ويُنفذ المشروع بجهود تطوعية بالكامل، بموجب بروتوكول التعاون المبرم بين محافظة البحر الأحمر وشركة كارلتون للاستثمار والفنادق، بما يعكس أهمية المشاركة المجتمعية في تطوير المساحات العامة وإضافة متنفسات خضراء تخدم المواطنين.

وفي ضوء مرور كابلات الكهرباء أسفل أرض المشروع، وجّه الدكتور وليد البرقي بإجراء جسات لتحديد مواقع الكابلات بدقة، ومراعاة أماكن وجودها أثناء تنفيذ الأعمال، بما يضمن حمايتها والحفاظ على المرافق القائمة، مع تحقيق التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية.

وتبلغ مساحة الجزيرة نحو 75 ألف متر مربع، وتقع بين قرية مجاويش السياحية وتقسيم مجاويش، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال التسوية وضبط المناسيب 60%، فيما وصلت نسبة تنفيذ أعمال الزراعة إلى 20%.ويُنفذ المشروع على أربع مراحل، بإجمالي مدة أعمال تبلغ أربعة أشهر.

رافق محافظ البحر الأحمر، خلال الجولة؛ ماجدة حنا، نائب المحافظ، والمهندس حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جبر، رئيس مدينة الغردقة، وهيثم فارس، مدير مكتب المحافظ.